Sophie Wilmès op koninklijk paleis

Ontslagnemend premier Sophie Wilmès is aangekomen op het koninklijk paleis om er aangesteld te worden als formateur voor een doorstart van de regering.

Premier Sophie Wilmès is maandag aangekomen op het koninklijk paleis. Eerder passeerden daar al Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) en Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) om er hun koninklijke opdracht neer te leggen.

De koning zal Wilmès aanstellen als formateur. Eens dat gebeurd is, moet een noodregeerakkoord worden gemaakt waarmee de regering dan het vertrouwen aan de Kamer vraagt. Zondag is afgesproken dat tien partijen de regering zouden steunen: de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten, de N-VA en DéFI.

Voorbehoud

Daarna kan de Kamer aan de nieuwe regering volmachten geven om drastisch in te grijpen als dat door de coronacrisis nodig is in de komende weken vergt. N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte maandag wel nog het voorbehoud dat hij nog geen enkele tekst heeft gezien, maar zegt alle voorstellen 'constructief' te bekijken.