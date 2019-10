Sophie Wilmès op weg naar de Zestien

Sophie Wilmès ligt in poleposition om binnen een week de eerste vrouwelijke premier van België te worden. Ze zal vanuit de Wetstraat 16 een land leiden zonder meerderheid, zonder richting en zonder geld.

Iets vroeger dan verwacht trekt Charles Michel (MR) de deur van de Wetstraat 16 achter zich dicht en start hij de zoektocht naar wie hem in lopende zaken als eerste minister moet vervangen. Vrijdag deelde hij op de ministerraad mee dat hij ten laatste begin november wil stoppen als premier.

Die functie valt steeds minder te combineren met de voorbereiding op zijn nieuwe job als voorzitter van de Europese Raad, waaraan hij op 1 december begint. Omdat er geen volwaardige regering in de steigers staat waarvan de premier hem kan opvolgen, is een nieuwe eerste minister in lopende zaken nodig.

De logische opvolgers zijn de vicepremiers. Voor CD&V is dat ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens. Voor Open VLD is dat ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo. Voor de MR is dat Didier Reynders, maar hij vertrekt weldra naar de Europese Commissie. Daarom wordt in de MR gekeken naar ontslagnemend minister van Begroting Sophie Wilmès, al houden sommigen er rekening mee dat Reynders eerst zelf enkele weken premier wil zijn en daarna pas de fakkel aan Wilmès doorgeeft.

Vertrouwelinge Michel

Zij leidt voor de MR de federale regeringsgesprekken, is tweetalig, geldt als een vertrouwelinge van Michel en zou de eerste vrouwelijke premier van het land worden.

De gesprekken over wie het wordt, leken vrijdag nog in volle gang. Toch beschikt Wilmès over de beste troeven. Zowel bij de MR als bij Open VLD valt te horen dat het logisch zou zijn dat de Franstalige liberalen de premier blijven leveren. De MR is de grootste partij van de ontslagnemende restregering.

CD&V houdt wel nog een slag om de arm. ‘In de meerderheid moeten we nu bekijken hoe de federale regering verder gaat’, zegt een partijwoordvoerder.

Het argument tegen Wilmès is dat de Franstalige liberalen dan wel heel veel topjobs voor hun rekening nemen.

Het argument tegen Wilmès is dat de Franstalige liberalen dan wel heel veel topjobs voor hun rekening nemen, met Michel als voorzitter van de Europese Raad, Reynders in de Europese Commissie, Wilmès in de 16 en Sabine Laruelle als voorzitster van de Senaat. Aangezien Patrick Dewael (Open VLD) bovendien de Kamer voorzit, ligt dat misschien moeilijk bij CD&V.

Sowieso krijgt de interim-premier een ondankbare job. Zij of hij zal regeren over een ploeg die maar 38 van de 150 zetels in de Kamer heeft, waardoor zelfs in lopende zaken voor iedere beslissing in het parlement stemmen bij andere partijen moeten worden gezocht.