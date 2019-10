Sophie Wilmès wordt de nieuwe premier

De MR-politica wordt de eerste vrouwelijke premier van België.

De topministers hebben zaterdag beslist dat Wilmès, huidig MR-minister van Begroting en Ambtenarenzaken, als premier wordt voorgesteld aan de koning in afwachting van een nieuwe regering. Haar portefeuille wordt overgenomen door MR-kamerlid David Clarinval.

Wilmès leidt voor de MR de federale regeringsgesprekken, is tweetalig en geldt als een vertrouwelinge van afscheidnemend premier Charles Michel.

Iets vroeger dan verwacht trekt Michel de deur van de Wetstraat 16 achter zich dicht. Vrijdag deelde hij op de ministerraad mee dat hij ten laatste begin november wil stoppen als premier. Die functie valt immers steeds minder te combineren met de voorbereiding op zijn nieuwe job als voorzitter van de Europese Raad, waaraan hij op 1 december begint. Omdat er geen volwaardige regering in de steigers staat waarvan de premier hem kan opvolgen, is een nieuwe eerste minister in lopende zaken nodig.

Sinds bekendraakte dat Michel voorzitter van de Europese Raad zou worden, was ze één van de meest geciteerde kandidaten om hem op te volgen aan het hoofd van de regering. Dat was vier jaar geleden wel anders, toen ze het compleet verrassend tot minister van Begroting in de federale regering schopte, als opvolgster van Hervé Jamar, die gouverneur van de provincie Luik werd.

Sint-Genesius-Rode

Wilmès studeerde toegepaste communicatie, reclame en marketing aan het Brusselse IHECS. Na haar studies ging ze aan de slag bij de Europese Commissie, waar ze als financieel beheerder werkte op projecten rond ontwikkelingssamenwerking en de Europese uitbreiding. In avondschool deed ze er intussen een speciaal licentiaat financieel beheer bij.

Na een korte passage bij een advocatenkantoor werd ze in 2007 schepen in Sint-Genesius-Rode. In 2013 werd ze voorzitter van de MR-afdeling in de Brusselse rand. Een jaar later maakte ze haar intrede in de Kamer, als opvolgster van vicepremier Didier Reynders. Daar zetelde ze in de Kamercommissie Financiën en Begroting.

In september 2015 stootte ze door tot in de federale regering, waar ze Hervé Jamar verving. Na het vertrek van de N-VA uit de regering, kreeg ze er de bevoegdheden Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid bij. Na de verkiezingen van 26 mei raakte ze opnieuw verkozen in de Kamer. De liberale politica heeft vier kinderen en is getrouwd met een Australiër.

De interim-premier krijgt een ondankbare job. Ze zal regeren over een ploeg die maar 38 van de 150 zetels in de Kamer heeft.

Ondankbare job

De interim-premier krijgt een ondankbare job. Ze zal regeren over een ploeg die maar 38 van de 150 zetels in de Kamer heeft, waardoor zelfs in lopende zaken voor iedere beslissing in het parlement stemmen bij andere partijen moeten worden gezocht.

Dat zoiets niet evident is, bleek deze week toen Vlaams Belang, de PVDA, de PS, de sp.a en de groenen via een wisselmeerderheid extra uitgaven op gang brachten die op kruissnelheid een half miljard euro kosten. Bovendien moet België tegen eind dit jaar bij de Europese Unie een klimaatplan voorleggen dat op een coherente manier de plannen van de deelstaten en die van de federale ontslagnemende regering omvat.