Sp.a beschuldigt minister opnieuw van leugens in F-16-saga

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ontkent dat hij een geadresseerde was van een mail waaruit zou blijken dat de F-16's langer in dienst kunnen blijven.

In de stilaan eindeloze saga over de vervanging van de F-16's zit het er weer bovenarms op tussen sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen en Vandeput. Van der Maelen zwaaide vorige week met een mail van 17 september 2017 van een hooggeplaatste militair aan Claude Van De Voorde, ex-kabinetschef van Vandeput en op dat moment chef van de militaire inlichtingendienst, én aan Vandeput.

De sp.a'er gaf in de Kamercommissie-Defensie vandaag een bloemlezing van de mail. 'Er is onvoldoende basis voor gelijk welke beslissing over de vervanging van de F-16's. Het is perfect mogelijk de vliegtuigen te upgraden, en het zou beter zijn lopende studies naar het langer laten vliegen ervan af te wachten.'