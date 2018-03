Sp.a onder de tien procent in peiling

Sp.a daalt onder de tien procent in een peiling van VRT/DS, die vooral voor de regeringspartijen een opsteker is.

Premier Charles Michel is de populairste politicus van Vlaanderen, ook al kan niemand in het Vlaams Gewest op hem stemmen. Op nummer stwee staat federaal staatssecretaris Theo Francken (N-VA). De zestien populairste politici komen allemaal uit de meerderheidspartijen . De eerste oppositieleider, op nummer zeventien, is sp.a-voorzitter John Crombez.

Maar vooral blijkt de peiling een opsteker voor de federale regering. 55 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in de regering. 45 procent zegt er weinig of geen te hebben. Het vertrouwen in premier Charles Michel is nog groter: het staat op een historisch hoge 72 procent.