Sp.a-voorzitter bereid tot gesprek over Arizona-coalitie

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau komt met een opvallend initiatief voor de federale formatie. Terwijl de 'drie koningen' Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) wachten op een antwoord of Rousseau wil meedansen zonder de PS, komt hij met een eigen startnota.

Conner Rousseau had woensdagavond een date met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. De sp.a-voorzitter zette een foto met Bouchez, lid van een trio met collega-voorzitters Lachaert en Coens dat federaal het water aftast voor een coalitie, op zijn favoriete communicatiekanaal Instagram. 'Hij was niet altijd zo lief voor me. Maar dit land gaat kapot aan zever. Ik wil oplossingen en praten.' Bouchez deelde via Twitter een foto van de 'political date'.

De lucht tussen de twee lijkt officieel weer wat opgeklaard, nadat Bouchez de voorbije dagen vrolijk had meegedaan aan de ophef in Wallonië over een interview van Rousseau. Dat hij daarin liet verstaan zijn was en strijk door zijn moeder en oma te laten doen, viel bezuiden de taalgrens niet overal in goede aarde. De macho met een hart voor vrouwen Bouchez vond het een brug te ver van Rousseau, liet hij verstaan.

Eigen nota

De meeting kwam er volgens onze info ook omdat Rousseau toelichting wilde geven bij een eigen onderhandelingsnota. Die moet de basis vormen voor gesprekken over een Arizona-coalitie, zonder de PS, waarover Rousseau bereid is de debatten te openen. De PS - de zusterpartij waarmee Rousseau het hoofdkwartier gaat delen - lossen is niet evident.

Arizona is de huidige regering (Open VLD, MR en cdH) aangevuld met de N-VA, de sp.a en het cdH. Die combinatie komt aan 76 van de 150 zetels. De nota van Rousseau draagt een flink rode stempel, met dada's als hogere lonen en pensioenen, lagere facturen, investeringen in zorg en een eerlijke fiscaliteit met een faire bijdrage van de grote vermogens. De nota is officieel doorgesproken met de PS, vernam De Tijd, al klinkt bij de Franstalige socialisten een ander geluid. Echt overleg zou er niet zijn geweest, waardoor ze aan de Brusselse Keizerslaan wat op hun ongemak zijn.

Armklem

Met de nota wil Rousseau zich uit de armklem wurmen van het trio Bouchez-Coens-Lachaert. Dat zette de sp.a-voorzitter onder druk mee te stappen in gesprekken. Die demarche leidde tot wrevel bij Rousseau en zijn entourage. De drie voorzitters zetten hem voor het blok mee te dansen, terwijl hij inhoudelijk niets te eten kreeg. Rousseau besloot niet te wachten op hun belofte tegen eind deze week met een nota te komen. Hij doet dat ook omdat het voor hem moeilijk zou zijn weg te stappen als hij aan tafel met de drie een tekst voor zijn neus geduwd krijgt. Rousseau zette zich in de markt als 'de man die eindelijk een oplossing wil, om te vermijden dat de mensen de ruiten van het parlement komen ingooien'. Uit de eerste reacties bleek dat het initiatief van Rousseau wordt gezien als een ernstige poging de gesprekken op gang te krijgen over een Arizona-coalitie.