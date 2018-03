Sp.a vraagt ontslag topman voedselagentschap

Volgens de oppositiepartij sp.a heeft het federaal voedselagentschap (FAVV) niet kordaat genoeg gereageerd op het schandaal over het gesjoemel met vlees bij het vleesverwerkingsbedrijf Veviba.

'Ik heb een déjà vu', zei Annick Lambrecht, Kamerlid voor de sp.a, maandag in 'De ochtend' op Radio 1. 'Ik ben een jaar en twee maanden parlementslid en maak nu een tweede voedselcrisis mee.' Lambrecht doelt op de fipronilcrisis, waarbij een giftige stof in Belgische eieren werd aangetroffen.

'Het is ook de tweede crisis waarbij ik de directeur van het Federaal Voedselagentschap hoor zeggen dat we een beetje overdrijven, dat er totaal geen probleem is en dat het Voedselagentschap vooral niet in vraag gesteld mag worden, aangezien het goed werkt.', klonk het nog.

Schermvullende weergave Annick Lambrecht van Sp.a. ©BELGA

Later op de dag komt de Kamercommissie Volksgezondheid in spoedzitting bijeen. Naast minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) komt ook het FAVV er uitleg geven.

De sp.a vraagt het ontslag van topman Herman Diricks. 'Ik verwachtte dat bij de fipronilcrisis en ik zie de directeur nu weer rustig zeggen dat alles in orde is. In iets meer dan een jaar tijd hebben we twee voedselcrisissen waarbij de communicatie van het voedselagentschap niet oké is en waarbij ook niet kordaat wordt opgetreden.'