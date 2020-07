Sp.a zal niet in Vlaamse regering inbreken

Als de sp.a in een federale regering stapt, zal ze niet inbreken in de Vlaamse regering. 'Dat is niet aan de orde', zeggen de socialisten en de N-VA.

Toen het Koninklijk Paleis Koen Geens (CD&V) aan zet had gebracht, in een poging een akkoord tussen de N-VA en de PS te maken, was er aan Vlaamse zijde een nieuwe alliantie tussen de N-VA, CD&V en de sp.a operationeel. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau kreeg toen te horen dat dat kon leiden tot een wissel in de Vlaamse regering. De sp.a zou de plaats kunnen innemen van Open VLD, als die aan de kant zou worden geschoven.

Een spreidstand, waarbij de sp.a wel in de federale maar niet in de Vlaamse regering zit, kreeg sp.a-voorzitter Conner Roussau niet uitgelegd aan zijn bomma.

Nu de N-VA en de PS opnieuw met elkaar praten, duikt weer de vraag op of de sp.a alsnog in de Vlaamse regering inbreekt. Een spreidstand waarbij de sp.a wel in de federale maar niet in de Vlaamse regering zit, kreeg sp.a-voorzitter Conner Roussau niet uitgelegd aan zijn bomma, liet hij verstaan. Dat is nog altijd moeilijk uit te leggen, maar toch is een inbraak van de sp.a in de Vlaamse regering niet meer aan de orde, wordt bevestigd in de entourage van Rousseau en N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) koos voor een centrumrechtse formule met Open VLD en niet de sp.a, waardoor hij nooit stond te springen voor een coalitiewissel. Dat zou het beeld van een zwalpende Vlaamse regering alleen hebben versterkt.

Een jaar oppositie

Maar ook bij de sp.a zelf - zeker de Vlaamse fractie - ligt zo'n inbraak in de Vlaamse regering heel moeilijk. 'We voeren al een jaar oppositie, dus dat zou een compleet nieuw regeerakkoord vergen', zegt een socialist. 'De Vlaamse ploeg hang ook beter aaneen dan zes maanden geleden, toen dat scenario aan de orde was.'

De focus ligt op de federale formatie. Dat er nog geen regering is, krijgt Rousseau evenmin aan zijn bomma uitgelegd. Bij de federale onderhandelingen is Open VLD nu in principe wel mee aan boord. Na het vertrek van Gwendolyn Rutten heeft de nieuwe Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert de relaties met de N-VA genormaliseerd. De N-VA heeft er ook alle belang bij vanuit de oppositie niet door het Vlaams Belang én Open VLD belaagd te worden.

Dat maakt voor de sp.a een wereld van verschil. De switch in de Vlaamse regering was enkel mogelijk in het scenario dat Open VLD eruit ging. 'Dat is niet meer aan de orde', luidt het.

Lege handen

Het is afwachten hoe de Parti Socialiste reageert. De Franstalige socialisten hebben altijd gezegd dat ze de afgestrafte Zweedse coalitie niet zouden depanneren. Als het cdH meedoet, is in strikte zin geen sprake meer van de Zweedse coalitie. De vraag is echter of de PS scheep wil gaan met de MR van Georges-Louis Bouchez.

De liberale familie zet zich schrap en laat verstaan dat ze zich niet uit elkaar laat spelen, ook al was de Open VLD-top nooit zeker dat Bouchez ze niet zou laten vallen.

Voor de liberalen is de vraag wat er inhoudelijk voor hen inzit, als de PS en de N-VA een akkoord maken.