Sp.a ziet in Belfius laatste reddingsboei voor bedrijven

Als bedrijven geen bankkredieten krijgen, dan moeten die afgewezen kredietdossiers voor een ultieme kans aan de staatsbank Belfius worden voorgelegd. Dat heeft de sp.a voorgesteld tijdens de bespreking van de bankgarantiewet.

De tien partijen die de volmachten voor de regering-Wilmès donderdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken hebben goedgekeurd bogen zich in de commissie Financiën ook nog over de bankgarantiewet. Het gaat om de 'bazooka' van 50 miljard euro die minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) in overleg met de bankensector in stelling wil brengen om te vermijden dat gezonde bedrijven over de kop gaan in de coronacrisis.

Uit een informeel overleg donderdagvoormiddag was al gebleken dat de meeste partijen verduidelijkingen willen over de voorgestelde monitoring van de kredietaanvragen van bedrijven. Niet alle partijen zijn ervan overtuigd dat de banken alles uit de kast zullen halen om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen uit de nood te helpen.

De sp.a'ers John Crombez en Jan Bertels namen daarom het voortouw om te bereiken dat de banken de geweigerde dossiers moeten doorgeven, zodat het parlement een oogje in het zeil kan houden. De commissie keurde goed dat alle aanvragen aan een kredietcentrale moeten worden gemeld. Er kan dan worden nagegaan wat de kredietgeschiedenis is van de kredietaanvrager, over welk kredietbedrag het gaat en wat de gevraagde looptijd en de reden van de weigering zijn.

Volgens Crombez en Bertels moeten afgewezen kredietdossiers - na een meer gedetailleerde analyse - voor een 'herbeoordeling' worden voorgelegd aan Belfius, de bank die voor 100 procent in handen is van de overheid. Belfius moet een laatste reddingsboei zijn voor bedrijven die uit de boot dreigen te vallen. Crombez suggereert dat de regering kan afzien van haar dividend, om de staatsbank de kans te geven die inspanning te leveren.

Parlementaire controle

Het parlement wil ook zijn rol blijven spelen bij de controle op de volmachten van de regering. Daarom is beslist dat er een nieuwe vaste commissie in de Kamer komt, die toeziet op de coronamaatregelen die de regering-Wilmès neemt. Concreet kunnen de leden de regering ondervragen over de Koninklijke Besluiten die ze uitvaardigt. Ook kan de commissie zich buigen over de eventuele verlenging van de volmachten na drie maanden en kan ze KB's in wetten omzetten. De volmachtenwet schrijft voor dat de Kamer de beslissingen van de regering na maximaal een jaar moet ratificeren.