Spaans parket vraagt opheffing immuniteit van Puigdemont

Het Spaanse openbaar ministerie vraagt aan Pablo Llarena, rechter bij het Hooggerechtshof, om de intrekking van de immuniteit van de gewezen Catalaanse premier Carles Puigdemont en gewezen minister Toni Comin. Llarena is de rechter die het politiek proces tegen de Catalaanse politici voert. Hij is ook de man die ettelijke Europese aanhoudingsmandaten heeft uitgevaardigd tegen Puigdemont en Comin.

Junqueras zat destijds in voorhechtenis vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017. Na de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 had hij eigenlijk vrijgelaten moeten worden om zijn mandaat als europarlementslid op te nemen in Brussel, zo oordeelde het Europese Hof. Inmiddels is Junqueras tot 13 jaar veroordeeld. Hij wordt niet vrijgelaten door het Spaanse gerecht.