Spaarrekening met rente van 10 procent is campagne van De Bleeker

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker spoort gebruikers van sociale media aan misleidende reclame op de platformen te melden via het meldpunt van de federale overheidsdienst Economie.

De sociale media, en vooral Instagram, puilen ervan uit: influencers die producten op hun eigen kanaal in de kijker zetten en in ruil gesponsord worden door het bedrijf - al dan niet in natura. Maar die influencers zijn niet altijd te goeder trouw en promoten soms bedenkelijke producten.

Afgelopen weekend zette staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) daarom een ludieke campagne op touw. Ze liet een vijftal Belgische influencers berichten posten over gezichtscrème met ivoor, duurzame sigaretten, namaakhandtassen, een datingsite met nepprofielen of een spaarrekening met een interest van 10 procent. Kortom: onrealistische of onverenigbare producten.

Oplichting

Daarmee wil ze jonge mensen aansporen om influencermarketing op sociale media altijd kritisch te bekijken. Ze zet daarom het platform van de FOD Economie waar mensen melding kunnen maken van mogelijke oplichting in de verf. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) opende in 2019 27 dossiers na klachten over sociale media. Dat zijn er volgens De Bleeker nog altijd te weinig.

