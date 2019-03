Spanje-route lokt nu ook asielzoekers uit El Salvador naar België

Voor het eerst duikt El Salvador op in de top-tien van nationaliteiten met de meeste asielaanvragen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vluchtelingencommissariaat, de onafhankelijke instantie die oordeelt of mensen recht hebben op vluchtelingenstatus.

Schermvullende weergave ©Mediafin

In de eerste twee maanden van dit jaar vroegen 115 mensen uit El Salvador asiel aan. Dat is weinig op een totaal van 3.937 mensen die in 2019 voor het eerst asiel aanvroegen. Maar het wijst volgens de asieldiensten op een fenomeen dat tegelijk verklaart waarom zoveel Palestijnen in het afgelopen jaar plots asielaanvragen indienden.

Ook afgelopen maand waren Palestijnen de nummer één onder de nationaliteiten met de meeste asielaanvragen. Het ging om 257 mensen, tegenover bijna 2.500 over heel 2018. De Palestijnse influx was de inzet van botsing tussen minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) en haar voorganger Theo Francken (N-VA). Francken zag er het bewijs in dat De Block na zijn vertrek door de val van de regering-Michel de asielpoort weer openzette.

Migratieroute

De Salvadoranen maken gebruik van dezelfde migratieroute als de Palestijnen. Allebei vliegen ze visumvrij vanuit luchthavens in Zuid-Amerika visumvrij naar Spanje. Vandaaruit vliegen ze door naar Brussel, om bij aankomst aan de Europese Schengen-buitengrens voor vrij verkeer asiel aan te vragen. Of ze reizen over land door naar Brussel, om er aan het asielloket van de vreemdelingendienst hun aanvraag te doen. Er is één groot verschil: de asielzoekers uit El Salvador kunnen identiteitsdocumenten voorleggen, wat doorvliegen naar Brussel mogelijk maakt. De meerderheid van Palestijnen gooit hun papieren weg, zodat ze bijzonder moeilijk te traceren zijn.

Schermvullende weergave Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block noemt de asiel-influx naar ons land beheersbaar. ©BELGA

Daar is een reden voor. De meeste Palestijnse asielzoekers komen niet uit de door Israël gecontroleerde Gazastrook, zoals ze beweren. Dat stelt de Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert. Palestijnen uit Gaza trekken in de eerste plaats naar de VS of Canada, waar een grote Palestijnse diaspora aanwezig is. De Palestijnen die naar ons land komen, zijn in hoofdzaak arbeidsmigranten uit de Golfstaten in het Midden-Oosten die er hun werkvergunning kwijt zijn gespeeld. Arbeidsstatus is er niet aan verblijfsrecht gekoppeld. Die mensen komen in principe uit veilig gebied, waardoor ze niet meteen recht hebben op verblijfsstatus, maar voor het vluchtelingencommissariaat blijkt dat bijzonder moeilijk te bewijzen. Tot recent kregen Palestijnen uit Gaza zo goed als allemaal de vluchtelingenstatus. Die beleidslijn is intussen wel gewijzigd.

België is om dezelfde reden aantrekkelijk voor Salvadoranen als het lange tijd voor Palestijnen was. De beschermingsgraad - het percentage mensen dat erkend wordt als vluchtelingen tegenover het totale aantal asielzoekers - is 97 procent.

97 Beschermingsgraad De beschermingsgraad - het percentage mensen dat erkend wordt als vluchtelingen tegenover het totale aantal asielzoekers - voor Salvadoranen is 97 procent.

'Het gaat bij deze aanvragen om bijzondere individuele situaties die te maken hebben met zwaar geweld en afpersing, waartegen de autoriteiten geen bescherming kunnen bieden', klinkt het bij het Vluchtelingencommissariaat. El Salvador zit net als de rest van Centraal-Amerika in een geweldsspiraal, aangevuurd door narcobendes die actief zijn van Colombia tot Mexico.

België vindt volgens DVZ niet meteen een behulpzame partner in Spanje. Dat eist administratief bewijs, met reisstempels, dat mensen eerst via Spanje zijn gepasseerd voor het bereid is die mensen volgens de Europese regels terug te nemen. Europa stelt dat mensen hun asielprocedure moeten doorlopen in het land waar ze het eerst Europa zijn binnengekomen of effectief een asielaanvraag hebben ingediend.

Ontradingscampagne

Minister De Block wijst op de daling van het aantal Palestijnse asielaanvragen. 'Die zijn van 426 in januari teruggevallen tot 257 afgelopen maand'. Als reden noemt ze de ontradingscampagne die online gevoerd is en intussen 190.000 keer bekeken is. 'Nieuwe ontradingscampagnes zijn in voorbereiding', klinkt het nog. Ze viseert Palestijnen en Marokkanen en vier andere nationaliteiten waarover nog beslist wordt.

Nieuwe ontradingscampagnes zijn in voorbereiding. Die viseren Palestijnen en Marokkanen en vier andere nationaliteiten waarover nog beslist wordt. Maggie De Block Minister van Asiel en Migratie

Het is opmerkelijk dat De Block verwijst naar de ontradingscampagne die al gevoerd is. Die was opgezet door haar voorganger Francken, maar meteen na diens vertrek offline gehaald. De Block benadrukt dat de nieuwe campagne professioneel en respectvol zal zijn. De suggestie is dat de boodschap onder Francken dat niet was en daarom geschrapt is. Tegelijk klinkt nu dat de asielaanvragen van Palestijnen met 40 procent gedaald is dankzij het beleid.