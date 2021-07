Spanning in regering over hongerstakers neemt toe

De voorzitters van de groenen en de Franstalige socialisten vragen dat premier Alexander De Croo het dossier overneemt over de sans-papiers die al sinds mei in hongerstaking zijn.

'De situatie van de honger- en dorststakers in Brussel gaat zienderogen achteruit. Het overleg zit muurvast. Gezien de kritieke situatie vraagt Groen dat premier Alexander De Croo tussenkomt voor er slachtoffers vallen', aldus Almaci. Ook Magnette en Nollet vragen De Croo op Twitter, met dezelfde bewoordingen, om in te grijpen.

De Croo heeft zich de voorbije dagen gekant tegen een collectieve regularisatie. Hij pleitte in de Kamer voor 'een aanpak van het verstand en een aanpak van het hart', waarbij dossiers individueel worden behandeld. Dat is volgens hem de enige manier om naar de kwetsbaarheid van mensen te kijken. 'Zoiets kan je niet in criteria in een wet gieten.'