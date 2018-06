Spanning in regering over vierde telecomspeler

Met zijn voorstel om een vierde telecomspeler toe te laten heeft minister Alexander De Croo niet alleen bij de operatoren nervositeit gecreëerd. Ook bij de coalitiepartners is heel wat scepticisme. De Croo hoopt dat vrijdag op het kernkabinet weg te masseren.

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) is naar eigen zeggen al twee jaar bezig met de voorbereiding van de geplande veiling van 4G- en 5G-frequenties. De telecomregulator BIPT maakte een marktanalyse, waaruit volgens De Croo is gebleken dat naast Telenet, Proximus en Orange ruimte is voor een vierde speler op de telecommarkt. Volgens het BIPT heeft ook een Europese speler interesse om de concurrentie op de Belgische markt aan te gaan.

De Croo is daar een pleitbezorger van omdat meer concurrentie volgens hem de enige manier is om lagere prijzen voor de consument te bereiken. Daar moet de prioriteit voor heel de regering liggen, vindt hij.

Het is onwaarschijnlijk dat een nieuwe telecomspeler een winstgevend businessmodel op lange termijn kan ontwikkelen.

Toch is het scepticisme groot bij zijn coalitiepartners de N-VA en CD&V. Die zijn er niet van overtuigd dat er ruimte is voor een vierde speler. Ze zijn er nog minder van overtuigd dat een vierde speler zal bijdragen tot lagere prijzen voor de consument. Ze hebben meer oor naar de argumenten van de CEO’s van Proximus en Telenet, die erop wijzen dat meer concurrentie weegt op de investeringen en dat dat de kwaliteit niet ten goede zal komen.

In regeringskringen wordt gewezen op een rapport uit 2016 van de consultant Analysys Mason in opdracht van het BIPT. Daarin wordt afgeraden een vierde speler op de Belgische markt te introduceren. ‘Het is onwaarschijnlijk dat een nieuwe speler een winstgevend businessmodel op lange termijn kan ontwikkelen’, luidt het in de studie.

CD&V-vicepremier Kris Peeters staat ook op de rem. Hij wil eerst De Croo en de drie mobiele netwerkoperatoren nog eens om de tafel brengen om ‘aan de hand van feiten en cijfers na te gaan of het faciliteren van een vierde operator in het belang is van de consument’.

BIPT

Maar daar heeft De Croo geen zin in, bleek uit zijn felle reactie. De oefening is al gebeurd door de telecomwaakhond BIPT en de minister heeft ‘geen enkele behoefte om het proces nog eens op een halfslachtige en gepolitiseerde manier over te doen’. De positie van de drie huidige spelers is volgens De Croo gekend: ze willen hun positie vrijwaren en ze zullen er alles aan doen om een concurrent buiten te houden.

De minister legt het dossier daarom vandaag aan het kernkabinet voor. Het is ook de bedoeling dat het BIPT een toelichting geeft bij zijn rapport. Daaruit blijkt dat er ruimte is voor een vierde speler en dat dat goed zou zijn voor de consument. Het BIPT kan het scepticisme in de regering wegmasseren, hoopt De Croo.