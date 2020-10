Spanning tussen deelstaten over verdeling Europees herstelfonds

Ons land krijgt 5,15 miljard Europees geld om het herstel te financieren. Vlaanderen eist daar 3 miljard van, maar de minister-president van de Franse Gemeenschapsregering Pierre-Yves Jeholet vindt dat onredelijk.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) loste vorige maand een schot voor de boeg over de verdeling van het geld uit het coronaherstelfonds. Van de 5,15 miljard euro die Europa binnenkort aan België uitbetaalt, eiste Vlaanderen 3 miljard euro op.

Dat is niet naar de zin van Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franse Gemeenschapsregering. '3 miljard voor Vlaanderen? Ik weet niet hoe we dat gaan doen met een enveloppe van 5 miljard euro. Vlaanderen is niet alleen.'

Verdeelsleutel

Diependaele redeneert dat de 5,15 miljard in geen geval de federale regering toekomt, maar moet vloeien naar de deelstaten. 'De meeste bevoegdheden voor de relance zitten bij de deelstaten, dus is het ook logisch dat het geld daarnaartoe gaat', zegt Diependaele.

De N-VA'er vindt de procentuele inbreng van de drie deelstaten in het Belgische bruto binnenlandse product (bbp) de meest logische verdeelsleutel voor het herstelfonds. 'Het is maar normaal dat regio's die het meeste bbp verloren hebben tijdens de coronacrisis het meest steun krijgen', zegt Diependaele. Vlaanderen is goed voor 58 procent van het Belgische bbp. Analoog met zijn productie eist het daarom 3 miljard euro uit het herstelfonds op.

'Als iedereen van zijn eigen berekening uitgaat, denk ik dat we snel boven die 5 miljard zitten', countert Jeholet. 'Er is ook nog het federale niveau, het Waalse en Brusselse Gewest en de Franse Gemeenschap.'

De minister-president vindt dat de Franse Gemeenschapsregering recht heeft op haar deel. 'Het is aan ons om te vechten. We gaan erover waken dat zoveel mogelijk naar de Franse gemeenschap komt, zodat onze bezorgdheden en projecten ingang vinden in het federale plan', zegt hij.

Vlaams relanceplan

Ons land moet ter goedkeuring van de 5,15 miljard een herstelplan indienen bij de Europese Unie. Dat plan bundelt de verschillende relanceplannen van de deelstaten. Als Europa dat goedkeurt en ons land het geld ontvangt, kan de federale regering de pot verdelen over de regio's. De verdeling van het geld wordt op het Overlegcomité besproken, maar uiteindelijk is het aan de federale regering om de knoop door te hakken.