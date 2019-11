Speurders tegen sociale fraude bundelen krachten in heel België

Er is eindelijk een akkoord bereikt tussen de politie, justitie en de sociale inspectiediensten om in heel het land gemengde onderzoeksteams tegen de sociale fraude op te richten.

Daarover hebben de topman van de federale politie, de procureurs-generaal en de toplui van de vijf sociale inspectiediensten gisteren een akkoord ondertekend. Dat akkoord was al twee jaar in de maak.

Oost-Vlaams voorbeeld

De rechercheurs van de federale politie onderzochten de voorbije drie jaar (van 2016 tot mei dit jaar) al 338 dossiers van sociale fraude, vooral over zwartwerk en sociale dumping. In iets meer dan de helft van die dossiers (192) werkte de politie al samen met inspectiediensten, maar dat kan nog veel beter.

Dergelijke gemengde onderzoeksteams (zogeheten ‘MOTEM’) zijn lang niet in alle arrondissementen al ingeburgerd. Als we kijken naar het aantal uren dat de speurders aan die dossiers werkten, steekt Oost-Vlaanderen er met kop en schouders bovenuit.

‘Alleen in Oost-Vlaanderen hebben we al structureel zo’n gemengd team dat dag in dag uit de sociale fraude onderzoekt. We zouden in alle arrondissementen op dezelfde manier de sociale fraude moeten aanpakken’, zegt Luc Cap, de chef van de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen.