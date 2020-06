Spijtbetuiging Congo opent debat over excuses

Door zijn spijt te uiten over de 'gruweldaden' in Congo opent koning Filip een politiek debat over de volgende stap: excuses.

In de Wetstraat wordt positief gereageerd op de brief die koning Filip naar de Congolese president Félix Tshisekedi heeft gestuurd, en waarin hij zijn spijt uitdrukt over de gruweldaden die in Congo gebeurden.

'Goed gedaan en een sterke boodschap', laat CD&V-voorzitter Joachim Coens weten. 'Op naar meer respect en een sterke samenwerking'.

'De wonden zien en erkennen is het begin van genezing', tweette voormalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.

Tegelijk wordt duidelijk dat de brief de aanzet wordt voor een breder politiek debat. De koning, in zijn boodschap politiek gedekt door de regering, stuurt daar expliciet op aan in zijn brief. Daarin schrijft hij dat hij de 'reflectie in ons parlement aanmoedigt om definitief met het verleden in het reine te komen.'

Patrick Dewael, de voorzitter van de Kamer, pikt daar op in. 'Het parlement zal op basis van onderzoek en dialoog mee bepalen hoe we vandaag en morgen omgaan met de politieke geschiedenis van België,' zegt hij op Twitter.

Groen wil excuses

In dat debat zal de vraag centraal staan of spijt genoeg is. Dat woord ontwijkt namelijk de vraag of België mee verantwoordelijk is voor de gruweldaden, legt historicus Mark Van Den Wijngaert op Radio 1 uit. Het woord excuses zou suggeren dat die medeverantwoordelijkheid er wel is en opent de vraag naar bijvoorbeeld herstelbetalingen.

De politiek moet de handschoen opnemen om zo te komen tot (...) excuses. Wouter De Vriendt Kamerlid Groen

Groen en Ecolo willen in ieder geval die weg op gaan. 'De Congo-commissie gaat binnenkort van start in het parlement', zegt Kamer-lid Wouter De Vriendt. 'Als een land worstelt met haar verleden, kun je de verwerking ervan niet uitsluitend overlaten aan academici. Het is aan de politiek om de pijnlijke waarheid te assumeren én om er scherpe conclusies aan vast te knopen. De politiek moet de handschoen opnemen om zo te komen tot een officieel discours, het erkennen van betrokkenheid, richtlijnen over de publieke ruimte en excuses door onze instellingen. Ook over de teruggave van gestolen voorwerpen uit Congo dringt een beslissing zich op.'

De MR houdt nog even de boot af, maar sluit excuses niet uit. Op de Franstalige tv-zender LN24 zegt federaal minister Marie-Christine Marghem dat excuses eventueel kunnen, maar alleen op basis van de bevinden van de Congo-commissie in het parlement.