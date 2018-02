Spoor legt cruciaal personeel voor minimumdienst vast

Spoorbedrijven NMBS en Infrabel hebben een lijst vastgelegd met essentieel personeel dat moet werken om de geplande minimale dienst op stakingsdagen te garanderen.

Bij de staking vandaag kunnen de treinreizigers nog geen gebruik maken van de minimumdienst bij het spoor. Maar de geplande invoering ervan is wel weer een praktische stap dichterbij. Spoorbedrijf NMBS en rijpadbeheerder Infrabel hebben allebei vastgelegd welk personeel absoluut aanwezig moet zijn om op stakingsdagen zoals vandaag een minimale dienst te garanderen.

Die minimumdienst, een dada van de federale regering-Michel, is na lang dralen goedgekeurd door het parlement. Het is alleen nog wachten op de technische uitvoering door de spoorbedrijven zelf om de minimale dienst in de praktijk om te zetten. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) had de spoordirecties de opdracht gegeven te kijken welk personeel allemaal nodig is om de veiligheid te garanderen tijdens de minimumdienst op stakingsdagen.

14 beroepsgroepen

Bij de NMBS gaat het om 14 cruciale beroepsgroepen, blijkt uit de lijst die De Tijd kon inkijken. Het gaat onder meer om treinbestuurders en -begeleiders, stationschefs en hun adjuncts, en beveiligingspersoneel van Securail. Bij meerdaagse stakingen komen daar vijf beroepscategorieën bij. Het gaat vooral om personeel dat zich met onderhoud en schoonmaak bezig houdt.

Bij Infrabel gaat het om 11 categorieën per regio, in hoofdzaak ingenieurs en technici. De aangeduide cruciale personeelsgroepen moeten 72 uur op voorhand aangeven of ze zullen staken. Die regel is vastgelegd door de federale regering, om de organisatie van de minimale dienst ordentelijk te doen verlopen en de spoordirecties genoeg tijd te geven om dienstregelingen op poten te zetten.

Niet evident

De lijst met essentieel personeel toont nog eens dat de minimumdienst in de praktijk niet evident wordt. Bij de berekening van de verschillende scenario’s was al duidelijk dat behoorlijk veel personeel moest werken om de minimale dienst te doen werken. De NMBS berekende dat in het minimale scenario 15 procent van het NMBS-personeel en bijna de helft van de Infrabel-mensen moet werken. Bij de minste uitbreiding van het het aanbod, wordt dat bij Infrabel 85 procent. Er zijn niet echt betrouwbare cijfers over het gemiddelde aantal stakers, zodat moeilijk in te schatten valt of er genoeg werkwillig personeel is om dergelijke percentages te halen.