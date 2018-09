Spoorbaas Dutordoir herschikt NMBS-top

De benoeming van Gerd De Vos als de nieuwe directeur techniek is onderdeel van een ruimere stoelendans aan de top van spoorbedrijf NMBS.

De Vos vervangt Richard Gayetot die in oktober met pensioen gaat. Gayetot was een absoluut zwaargewicht binnen de NMBS. Samen met Vincent Bourlard, die na zijn pensioen als directeur stations is opgevolgd door Patrice Couchard, vormde hij jarenlang een machtige staat binnen de NMBS-staat. De twee stonden dichtbij de Franstalige socialisten.

Binnen de NMBS is te horen dat er flinke politieke druk was om Gayetot te vervangen door een Franstalige socialist. 'Bij elke benoeming voor het directiecomité gaan altijd alle registers open', luidt het. De keuze van spoorbaas Sophie Dutordoir viel uiteindelijk toch op de Vlaming De Vos, de voorbije jaren aan de slag als general manager onder Gayetot bij de directie techniek.

NMBS sluit IT-megadeal met Indiërs Spoorbedrijf NMBS heeft een contract afgesloten met het Indiase IT-bedrijf Tata Consultancy Services (TCS). Het gaat om een contract van minstens 175 miljoen euro dat nog kan oplopen 245 miljoen. TCS is de komende vijf jaar verzekerd van 35 miljoen per jaar, een deal die twee jaar verlengd kan worden. TCS is een Indiaas beursgenoteerd bedrijf met een omzet van 19 miljard euro. TCS haalde het van consultant Accenture en een Belgisch consortium rond Proximus, IBM en NRB (met ondermeer de Luikse intercommunale Nethys en verzekeraar Ethias). De deal past binnen een groot plan voor de informatisering van de NMBS. Dat moet op termijn uitmonden in MyNMBS, een uniek online klantenaccount voor elke treinreiziger. Het project-Sprite omhelst ook een hervorming van de IT-infrastructuur. Die was uitgegroeid tot een kluwen, met 300 NMBS-medewerkers bij IT-filiaal Ypto en een 300-tal externe consultants die bijna allemaal hun eigen bedrijfje hadden. Dutordoir gaat dat nu herleiden tot 300 à 350 eigen mensen en externe dienstverlening door één bedrijf, TCS. Dat moet onder meer cloud-diensten en cybersecurity verzekeren bij de NMBS. De leveringen zijn intussen begonnen van duizenden smartphones en tablets voor het treinpersoneel. Die moet hun werk volledig papierloos maken. Het gaat om een eerste fase van een grotere levering. De eerste levering kost de NMBS 7 miljoen euro.

Die dienst met 5.500 man personeel staat in voor de aankoop, de modernisering, het onderhoud van de treinen en de veiligheid op het spoor. Tegelijk met de aanwerving van De Vos komt ook Vincent Alsteens de directie technics versterken.

Alsteens komt over van treinbouwer Bombardier, waar hij de voorbije jaren de leiding had over de bouw van de M7-treinen. Die worden nu opgeleverd bij de NMBS en zouden over ongeveer een jaar beginnen rijden.

Communautair

De benoeming van De Vos is de aanzet voor een ruimere stoelendans aan de NMBS-top. Het directiecomité moet wettelijk verplicht uit evenveel Nederlands- als Franstaligen bestaan. De komst van De Vos, die de Franstalige Gayetot vervangt, stelt een communautair probleem.

Dutordoir koos ervoor De Vos niet op te nemen in het directiecomité. Dat wordt herleid van zes naar vijf mensen. De nieuwe top bestaat voortaan uit de Vlaamse directeur transport Koen Kerckaert - de man die de treinen op tijd moet doen rijden, de Franstalige Patrice Couchard, de Franstalige financieel directeur Olivier Henin, Vlaams marketingdirecteur Bart De Groote en Sophie Dutordoir. 'Gerd De Vos behoudt hetzelfde takenpakket en alle bevoegdheden van Richard Gayetot', stelt Sophie Dutordoir. De nieuwe top bestaat zo uit twee Nederlands- en twee Franstaligen, zoals wettelijk verplicht is.

Dutordoir besliste tegelijk de grote directie transport op te splitsen. De grootste afdeling van de NMBS, met 10.000 personeelsleden, krijgt voortaan een afdeling klantrelaties en transport. Die laatste gaat zich toeleggen op IT en incidentbeheer. Daarvoor haalt de NMBS David Carliez van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga aan boord. Koen Kerckaert blijft de chef van de treinregeling, zoals bepaald in het vervoersplan, en waakt over de stiptheid.

Uitgebreid bestuur

Tegenover de inkrimping van het directiecomité staat een vernieuwd, uitgebreid dagelijks bestuur. Het 'executive comittee' was al langer in het leven geroepen door Dutordoir, maar krijgt nu officiële status. Daar zullen naast Dutordoir en de vier leden van het directiecomité nog vijf mensen een zitje krijgen.

Het gaat om Gerd De Vos, die dus geen plek krijgt in het directiecomité, directeur strategie Renaud Lorand, directeur communicatie en voorstadsnet Jihane Annane, David Carliez en Petra Blanckaert. Dat is de gewezen assistente van Dutordoirs voorganger Jo Cornu die nu de personeelszaken onder haar hoede heeft. Hoewel de taalplicht voor het nieuwe orgaan niet bestaat, gaat het opnieuw om vijf Nederlandstaligen en evenveel Franstaligen.