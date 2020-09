Spreidingsplan voor coronapatiënten

'In de eerste golf hebben we daar redelijk lang mee gewacht. De niet-dringende zorg was overal geannuleerd, dus had elk ziekenhuis veel bedden vrij. Op dat moment wisten we ook niet of heel België rood zou kleuren of dat het vooral erg zou zijn in bepaalde regio's. Het gevolg was dat het in bepaalde ziekenhuizen zéér druk was en in sommige ziekenhuizen helemaal niet.'