Staat Rutten I echt in de steigers?...

De partijbureaus van maandag zullen duidelijk maken of het pad naar paars-groen definitief geplaveid is. Zowel bij liberalen, CD&V als N-VA heerst verdeeldheid, vertwijfeling en angst.

Trekt informateur Paul Magnette (PS) deze week al naar de koning? En is dat dan om zijn mandaat onverrichterzake terug te geven of om plaats te ruimen voor een paars-groene formateur? Gwendolyn Rutten (Open VLD) bijvoorbeeld, die uit alle hoeken wordt aangewezen als de vrouw die het premierschap op een schoteltje is aangeboden en daar geen ‘nee’ tegen zou zeggen?

Bij Open VLD is de vraag of Alexander De Croo en Egbert Lachaert de partij doen kantelen. 'Maandag is the big day', klinkt het.

Op basis van wat De Tijd zondag onthulde, lijkt paars-groen in de steigers te staan. Dat informateur Paul Magnette zaterdag een geheim topoverleg organiseerde mét de socialistische, liberale en blauwe families, en dus zónder CD&V en N-VA, is niet onschuldig. Het verhaaltje dat Magnette in dit stadium niks anders doet dan convergenties zoeken tussen 10 partijen, kan nu wel in de prullenmand. De PS-voorzitter is zijn voorkeurscoalitie in gang aan het duwen, zoveel is wel duidelijk.

Met de volle steun van de groenen, die na 26 mei in de touwen hingen, maar nu weer uitzicht hebben op enkele fijne ministerposten. En met instemming van de sp.a, die haar wagonnetje liever aan de locomotief van grote broer PS koppelt dan nog eens voor een oppositiekuur te gaan. Het kan hét kantelpunt blijken in een formatie die nu al meer dan zes maanden aansleept en tot voor kort nergens heen leek te gaan.

Maar hebben we echt het ‘point of no return’ bereikt? Dat is nog niet zo zeker. Want binnen meerdere partijen -niet alleen in de paars-groene- zijn nog manoeuvres bezig die de formatie in alle richtingen kunnen doen uitschieten.

Quid N-VA?

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagavond verklaarde dat hij bereid blijft om het initiatief te nemen, wordt door een aantal hoofdrolspelers als een nieuw element gezien. Het zou het publieke signaal kunnen zijn waar CD&V zat op te wachten. Het signaal dat N-VA dan toch nog niet voor de oppositie gekozen heeft. Bij N-VA valt te horen dat dat signaal achter de schermen al een tijd geleden is gegeven, maar dat Open VLD het blijkbaar niet heeft opgepikt. Hoever De Wever dat signaal wil invullen, is echter niet zeker.

N-VA is diep verdeeld over federale regeringsdeelname met de PS. Vooral de Vlaamse kopstukken als Jan Jambon en Ben Weyts zouden dat een verkeerde zet vinden. Maar Bart De Wever en zelfs Theo Francken zouden de sprong willen wagen. Uit postelectoraal onderzoek heeft N-VA geleerd dat de kiezers die naar Vlaams Belang zijn overgelopen waarschijnlijk niet terugkeren en dat de partij opnieuw naar het centrum moet.

Quid Open VLD?

De vraag is echter hoe de liberalen nu op het signaal van De Wever ingaan? Tussen de voorzitter van de N-VA en zijn collega van Open VLD, Gwendolyn Rutten, is een ijstijd ingetreden. De vriendschap die tijdens de formatie van 2014 tot stand kwam, is over. Rutten staat ook helemaal niet alleen in haar overweging dat de liberalen zich moeten losrukken van de N-VA. In de Vlaamse fractie zijn veel Open VLD’ers verbijsterd over hoe de N-VA het regeerakkoord ombuigt in een Vlaamse cultuurstrijd. Het ethische offensief rond abortus en euthanasie tempert de natuurlijke weerstand tegen de socio-economische plannen van de PS. Er zijn kansen om een progressief verhaal te schrijven, zeker met een vrouwelijke premier.

Maar er is nog een ander kamp dat voor paars-geel wil blijven gaan. De luidste stem daarvan is Vincent Van Quickenborne, maar hij is verzwakt. Door te hard op tafel te blijven kloppen, is hij door de partijtop in de hoek gezet. Dé vraag is wat het Oost-Vlaamse duo Alexander De Croo en Egbert Lachaert gaat doen? Slaan zij de handen in elkaar om de paars-groene boot af te houden, of klimmen ze mee aan boord? Het blauwe partijbureau van maandag moet dat duidelijk maken.

Quid MR?

Bij de MR is een minder felle strijd aan de gang, maar ook daar leeft discussie. De nieuwe voorzitter Georges-Louis Bouchez zou liever eerst diepgaand met N-VA onderhandelen alvorens knopen door te hakken. Oud-premier Charles Michel daarentegen zou er niet rouwig om zijn als de nationalisten die zijn regering opbliezen, in de oppositie vliegen.

Quid CD&V?

Maar de bal ligt niet alleen in het blauwe kamp. Wat wil CD&V nu echt? Dat blijft een even relevante vraag. De christendemocraten mogen dan wel compleet vernederd zijn door de paars-groene partijen en toponderhandelaar Koen Geens mag zich dan wel onverbiddelijk opstellen, intern huiveren meerdere kopstukken bij de gedachte aan een oppositiekuur. ‘Kunnen wij wel uit de verf komen naast de roepers van N-VA en Vlaams Belang’, is een vraag die velen zich stellen binnen de CD&V. In de nota van informateur Magnette ziet de partij ook een aantal sociale voorstellen die haar wel bevallen. Het struikelblok blijft de financiering. En nog een laatste overweging: vliegt CD&V in de oppositie, dan lijkt ook meteen de carrière van Koen Geens voorbij.

Volgens de bronnen van De Tijd zal Paul Magnette op basis van het onderonsje met zes partijen een nieuwe nota maken en die aan CD&V en N-VA voorleggen. Gezien paars-groen maar 76 zetels op 150 vertegenwoordigt en dus immens onstabiel is, valt het niet uit te sluiten dat er toch nog een poging ondernomen wordt om CD&V met zijn 12 zetels aan boord te hijsen. In dat geval zullen de christendemocraten moeten beslissen: kiezen ze eieren voor hun geld? Of wagen ze de sprong in het onbekende voor een coalitie rond N-VA en PS, waarvan niemand weet of dat ergens toe kan leiden?