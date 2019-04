Staat in beroep in belastingzaak-De Gucht

Er kondigt zich een nieuwe episode in de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote aan. Het paar had van de Gentse rechtbank van eerste aanleg de vernietiging bekomen van een belastingaanslag van zo'n 1 miljoen. Maar vrijdag, tijdens de behandeling van een andere fiscale zaak van het echtpaar, blijkt dat de Belgische Staat daartegen in beroep is gegaan.