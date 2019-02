Staat opnieuw veroordeeld voor discriminatie van spaarboekjes

In principe geldt die vrijstelling niet alleen voor Belgische rekeningen, maar ook voor rente die Belgen op buitenlandse boekjes opstrijken. Als daar tenminste gelijkaardige criteria gelden als in België. Maar in de praktijk staat de fiscus bijna nooit een vrijstelling toe voor de buitenlandse inkomsten, bij gebrek aan bewijs dat de rekeningen van over de grens aan de voorwaarden voldoen.