Staat verkoopt pensioenfonds chemie door geldzorgen

Een pensioenfonds van 222 miljoen euro, beheerd door de Federale Pensioendienst, heeft problemen met kapitaalbuffers.

Veel bedrijven en sectoren bouwen een aanvullend pensioen op voor hun werknemers. Die bedrijfspensioenen worden doorgaans beheerd door private pensioenverzekeraars en -fondsen. Maar voor 110.000 werknemers uit de chemie, de bewakings- en de vastgoedsector wordt het bedrijfspensioen beheerd door de Federale Pensioendienst, een overheidsinstelling die hoofdzakelijk bezig is met de uitbetaling van de wettelijke pensioenen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfspensioen dat de socialistische vakbond ABVV voor zijn personeel spaart.

Ik heb de Federale Pensioendienst erop gewezen dat het beter is te stoppen met zijn activiteiten als verzekeraar. Daniel Bacquelaine Minister van Pensioenen

De overheid heeft de portefeuille, waarin zo’n 222 miljoen euro zit, te koop gezet. Navraag leert dat dat uit noodzaak was. Uit een brief die minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) begin vorig jaar aan de Pensioendienst stuurde en waar De Tijd de hand op kon leggen waarschuwde zijn kabinet de eigen administratie over ‘meerdere onrustwekkende elementen’ bij het beheer van de portefeuille.

In zijn brief haalt Bacquelaine aan dat beslissingen over het fonds ‘vaak te laat worden genomen en soms zo laat dat ze niet meer beantwoorden aan de realiteit van het moment’. Dat komt doordat het beheerscomité niet elke maand samenkwam. Bovendien merkt Bacquelaine op dat beslissingen vaak ‘samenhang misten’ of ‘ niet in overeenstemming zijn met beslissingen die een voorzichtige en zorgvuldige instelling zou nemen’.

Onderzoek

Dat leidt ertoe dat er volgens Bacquelaines brief op langere termijn financiële problemen dreigen voor de portefeuille. ‘De bestaande buffers garanderen dat de veiligheid van de operaties nu nog gegarandeerd is. Maar die buffers nemen de volgende jaren af waardoor de financiële situatie op korte termijn zeer delicaat dreigt te worden’, schrijft de minister. Omdat de zorgen zo groot zijn, heeft de Nationale Bank een onderzoek gestart.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), dat in het beheerscomité zetelt, benadrukt dat de rekeningen in orde zijn. Pensioenexperte Marie-Noëlle Vanderhoven wijst op de noodzaak om te verkopen. ‘Omdat het fonds te klein is, kan het niet beantwoorden aan de steeds strengere kapitaalvereisten. Daarom hebben we in het beheerscomité afgesproken een overname voor te bereiden.’

Gemakkelijk was dat naar verluidt niet, want het ABVV, dat zelf klant is bij het fonds, ziet zijn pensioengeld uit ideologische redenen liever niet door een privébedrijf beheerd. De socialistische vakbond wil niet reageren. Essenscia, de sectorfederatie van de chemie, doet dat wel. ‘Voor ons is het allerbelangrijkste dat de lopende contracten worden gewaarborgd’, klinkt het.