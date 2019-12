Staatsblad dit jaar dikker dan ooit

Het Belgisch Staatsblad telt dit jaar een recordaantal pagina's. De teller staat al op 118.648 bladzijden en het jaar is nog niet helemaal voorbij.

Het is pas de vijfde keer in zijn 188-jarig bestaan dat het Staatsblad de kaap van 100.000 pagina's rondt. Het vorige recordjaar was dus 2017, met 117.002 pagina's, gevolgd door 2018, met 108.622 pagina's en 2013 en 2014, met respectievelijk 104.172 en 107.270 bladzijden.