Staatsholding FPIM zet recordresultaat neer

De staatsholding FPIM sloot het boekjaar 2017 af met een recordwinst. Hij keert een dividend van bijna 29 miljoen euro uit aan zijn publieke aandeelhouder.

De FPIM is de financiële sterke arm van de federale regering. De holding ontstond ruim tien jaar geleden uit de samensmelting van twee publieke investeringsvehikels: de Federale Participatiemaatschappij (FPM) en de Federale Investeringsmaatschappij (FIM). In opdracht van de overheid beheert hij tal van participaties, waaronder Dexia, Belfius, BNP Paribas, Bpost. Maar hij heeft ook belangen in bedrijven en durfkapitaalfondsen. Daarin staan infrastructuur, luchtvaart en innovatie - onder meer biotech - centraal.

Vorig jaar boekte de staatsholding 115 miljoen euro nettowinst, bleek in de marge van de Belgische economische missie in Argentinië en Uruguay. Dat is iets meer dan het jaar ervoor (111 miljoen euro) en een recordbedrag. ‘Onze winst stijgt onafgebroken sinds de oprichting van de FPIM in 2006’, zegt Koen Van Loo, de gedelegeerd bestuurder van de FPIM.

Het balanstotaal klom naar 2,25 miljard euro, eveneens een record. Dat is drie keer meer dan twaalf jaar geleden (800 miljoen euro). Onder meer Bpost, Brussels Airport en BNP Paribas brachten veel dividenden op, net als Euronext en Fluxys. De financiële arm van de Wetstraat cashte ook fors op de verkoop van het biotechbedrijf Ogeda aan het Japanse farmabedrijf Astellas. Dat legde een half miljard op tafel voor zijn Waalse sectorgenoot, waarvan 12,5 miljoen euro naar de FPIM vloeide.

Infrastructuurfonds

Voor dit jaar zijn al enkele grote projecten op til. De FPIM werkt onder meer aan de lancering van een infrastructuurfonds met 150 miljoen euro met de verzekeraar AG en Electrabel-dochter Synatom. Het fonds staat open voor nog investeerders. De staatsholding timmert ook mee aan een ‘superfonds’ dat zal investeren in Belgische privéfondsen die geld in groeibedrijven pompen. Dat ‘dakfonds’, een project van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), moet een omvang van 300 à 400 miljoen euro aannemen.

Van Loo bevestigt voorts dat de federale regering met haar belang van 25 procent aan de zijlijn zal blijven staan bij de deal die op til staat rond Brussels Airport. De Australische groep Macquarie gaat in het najaar haar belang van 36 procent in de Brusselse luchthaven verkopen. Dat voornemen leidde aanvankelijk tot een conflict met medeaandeelhouder OTPP, het pensioenfonds van het onderwijzend personeel van de Canadese provincie Ontario. Maar dat conflict is intussen bijgelegd.

Belfius

De FPIM-topman blijft geloven in een beursgang van Belfius, ondanks het feit dat het dossier geblokkeerd is in de Wetstraat door de koppeling die de regeringspartij CD&V maakt tussen Arco en de beursoperatie. ‘Die beursgang moet doorgaan. Dat er vertraging is in het dossier is moeilijk te verkroppen, maar we moeten ermee doorgaan.’