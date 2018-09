Staatsschuld dreigt met 2 miljard te stijgen

Bij hun tweejaarlijkse bezoek voor de zomer hebben vertegenwoordigers van Eurostat daar vragen over gesteld, bevestigt een bron aan De Tijd. ‘De kans is zeer reëel dat de schuld van Infrabel bij de overheidsschuld moet worden geteld’, zegt een regeringsbron. Dat zou betekenen dat de overheidsschuld met ruim 2 miljard euro of 0,5 procent van het bbp stijgt.

De beslissing is nog niet genomen, want er is nog overleg tussen Eurostat en technici van het Instituut voor Nationale Rekeningen. Maar de beslissing zou binnen enkele weken vallen. In de regering wordt alvast rekening gehouden met slecht nieuws, omdat Eurostat overal in Europa vragen stelt over de infrastructuurbeheerders. Er zijn gelijkaardige onderzoeken bezig in Frankrijk en Spanje.