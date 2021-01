Staatssecretaris Dermine wil loonwet uit 1996 wijzigen

Thomas Dermine, de staatssecretaris voor Relance, heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. In een interview met Knack zegt hij de loonwet uit 1996 te willen wijzigen. Die bepaalt dat de lonen in België niet sneller mogen stijgen dan die in de buurlanden. De wet gold als een van de symbooldossiers in de regeringsonderhandelingen.