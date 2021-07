Staatsveiligheid hoort ex-regeringscommissaris Ihsane Haouach

Ihsane Haouach, die vrijdag ontslag nam als regeringscommissaris bij het IGVM, wordt deze week gehoord door de Staatsveiligheid.

Ihsane Haouach heeft contact gehad met leden van de Moslimbroederschap, maar het is niet duidelijk of ze zich daarvan bewust was. Dat concludeert een nota van de Staatsveiligheid over Haouach, die vorige week ontslag nam als regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Details van de nota lekten uit in de Franstalige kranten Le Soir en La Libre. Haouach zou deelgenomen hebben aan bijeenkomsten en maaltijden die werden georganiseerd door verenigingen en mensen die banden hebben met de Moslimbroederschap. De Staatsveiligheid hoort haar deze week.

Ihsane Haouach nam vrijdag ontslag als regeringscommissaris, na uitspraken waarin ze de scheiding tussen kerk en staat in twijfel leek te trekken. In de Kamer maakte premier Alexander De Croo donderdag duidelijk dat er geen ruimte was voor aanhoudende controverse.

Het roept de vraag op of het onderzoek door de Staatsveiligheid de druppel is die de emmer deed overlopen. Bij Ecolo, de partij van staatssecretaris Sarah Schlitz die Haouach benoemde, wordt dat ontkend. Het rapport zou niet aan de basis van het ontslag liggen.

Ihsane Haouach had volgens Ecolo beslist ontslag te nemen bij het einde van de Kamerzitting afgelopen donderdag, omdat het vertrouwen in haar te beperkt was en ze vreesde dat de politieke aanvallen gingen blijven komen.