Staatsveiligheid waarschuwde vorig jaar zeven keer voor parlementsleden of ministers

In 2018 raakte bekend dat de Staatsveiligheid een nota had opgesteld over Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter omdat die samenwerkte met een Chinese vzw en zo mogelijk meewerkte aan spionage.

De Staatsveiligheid heeft vorig jaar in zeven gevallen alarm geslagen over Belgische ministers of parlementsleden die betrokken waren bij spionage, inmenging of een andere dreiging die de inlichtingendienst volgt. De premier is daar telkens over ingelicht.

De Staatsveiligheid, onze binnenlandse inlichtingendienst, heeft vorig jaar meer dan 360 documenten opgesteld waarin de naam voorkwam van een of meer politieke mandatarissen. Dat kan zowel gaan over ministers uit de verschillende regeringen in ons land als over parlementsleden of leden van het Europees Parlement. Het gaat niet om partijvoorzitters, gouverneurs, lokale mandatarissen, de leden van de koninklijke familie, ministers van Staat of andere oud-ministers en oud-parlementsleden.

Dat cijfer wil niet zo veel zeggen. Omdat in het gros van de gevallen de politici in kwestie alleen 'opdoken' in een document van de Staatsveiligheid. Het is bijvoorbeeld logisch dat ministers en parlementsleden opduiken in dossiers over spionage of inmenging door buitenlandse geheime diensten, omdat het doelwit van zo’n operatie natuurlijk mensen zijn die nuttige info hebben of wegen op het beleid.

Maar in zeven gevallen dacht de Staatsveiligheid vorig jaar wel dat de betrokken ministers of parlementsleden 'een bijdrage leverden tot de totstandkoming van een dreiging'. Voor die gevallen is een procedure uitgewerkt. Dan moet de Staatsveiligheid een nota schrijven aan zowel de minister van Justitie als aan de premier. Ook het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, krijgt die nota’s te zien.

Na die eerste waarschuwing aan de regering wordt voortgewerkt aan het dossier. In twee van de zeven gevallen bleek nadien dat er een probleem was bij de totstandkoming van de dreiging.

3.500 mensen OP de radar van de staatsveiligheid De Staatsveiligheid heeft de voorbije jaren op jaarbasis gemiddeld 500 dossiers behandeld waarin elk jaar zo'n 3.500 personen opdoken.

Wie de betrokken politici zijn, wil niemand kwijt. ‘Het spreekt voor zich dat we niet dieper kunnen ingaan op de identiteit of de achtergrond van de betrokkenen’, laat de Staatsveiligheid weten in een schriftelijk, parlementair antwoord dat de vorige minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf.

De meeste gevallen zullen ook nooit het daglicht zien. Ze worden discreet ‘opgelost’. ‘De nodige stappen werden gezet om de dreiging weg te nemen’, luidt het cryptisch. ‘De dreigingen waarop de Staatsveiligheid moet focussen, zijn niet altijd strafbaar. De focus ligt dan ook vooral op het wegnemen van de dreiging. Dat kan onder meer via het informeren van de betrokkenen.’

Een politieke mandataris komt, net zoals gelijk welke andere burger, nooit in het vizier van de Staatsveiligheid terecht enkel en alleen vanwege van zijn politieke, filosofische of religieuze overtuiging. Ingrid Van Daele Woordvoerster Staatsveiligheid

De woordvoerster van de Staatsveiligheid, Ingrid Van Daele, benadrukt dat ‘het een politieke mandataris, net zoals gelijk welke andere burger, nooit in het vizier van de Staatsveiligheid terechtkomt enkel en alleen vanwege van zijn politieke, filosofische of religieuze overtuiging'.

'Als echter blijkt dat ze deel kunnen uitmaken van het tot stand komen van een dreiging waarop de Staatsveiligheid moet werken, moet dat net zoals bij elke andere burger verder bekeken worden.’

De Staatsveiligheid behandelt elk jaar gemiddeld 500 dossiers, waarin de inlichtingendienst allerlei onderzoeken en evaluaties doet over een spionage, inmenging, extremisme, terrorisme en andere dreigingen die de Staatsveiligheid in de gaten houdt. In al die dossiers kwamen de jongste jaren gemiddeld zo’n 3.500 mensen voor. Dat gaat bijvoorbeeld over een imam die in een moskee radicale speeches geeft, buitenlandse spionnen die hier aan de slag zijn of iemand die belde met of hulp bood aan leden van een buitenlandse terreurgroep.

Opschudding

Dat ook ministers en parlementsleden opduiken in de dossiers van de Staatsveiligheid leidde vroeger al tot opschudding, hoewel de wet op de inlichtingendiensten in ons land alleen extra bescherming geeft aan artsen, advocaten en journalisten. In april 2015 raakte bekend dat op een totaal van 479 politiek verkozen ministers of parlementsleden in België 142 politici voorkwamen in 727 bestanden met 'ruwe gegevens' van de Staatsveiligheid.

Eind 2017 heeft de Staatsveiligheid een interne dienstnota opgesteld om haar medewerkers duidelijke regels op te leggen over wat ze moeten doen als politici in hun dossiers opduiken. En kort daarna, op 1 januari 2018, is de Staatsveiligheid begonnen de gegevens uit documenten waarin politieke mandatarissen opduiken, om de drie maanden door te spelen aan het Comité I. En die toezichthouder moet daarover verslag uitbrengen achter gesloten deuren in de daarvoor bevoegde Kamercommissie.