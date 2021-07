Stafchef leger roept op tot kalmte na ontslag ADIV-chef

De stafchef van het leger, Michel Hofman, roept in een interne communicatie op tot loyauteit en sereniteit, na het omstreden ontslag van generaal Philippe Boucké, de chef van de Militaire Inlichtingendienst ADIV.

Chod Michel Hofman heeft een interne communicatie binnen het leger rondgestuurd, naar aanleiding van de commotie die er is ontstaan over de beslissing van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) om in de zaak-Conings de kop van generaal Boucké, de chef van de Militaire Inlichtingendienst (ADIV), te laten rollen.

Onbegrip

'Ik hecht eraan om terug te komen op de talrijke reacties van steun, onbegrip en zelfs onrechtvaardigheid die veroorzaakt werden door de beslissing om het hoofd van ADIV te vervangen', zo schrijft Hofman. 'Zoals velen onder u hebben onderstreept, is generaal-majoord Boucké inderdaad een uitzonderlijk officier, die de uitdaging aanvaard heeft om een dienst over te nemen die in zwaar weer verkeerde en waarvan noch hij, noch ik de draagwijdte en de complexiteit juist heeft ingeschat'.

De zaak Jürgen Conings kon spijtig genoeg niet op een slechter moment vallen. Ze heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot de beslissing die vorige vrijdag werd meegedeeld en die als oneerlijk wordt beschouwd, gezien de vele reacties. Michel Hofman Stafchef leger

Hofman geeft mee dat Boucké sinds hij ADIV leidt een hele reeks initiatieven nam om de dienst weer op het spoor te zetten. 'De zaak Jürgen Conings kon spijtig genoeg niet op een slechter moment vallen. Ze heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot de beslissing die vorige vrijdag werd meegedeeld en die als oneerlijk wordt beschouwd, gezien de vele reacties', aldus Hofman.

Niet lichtzinnig

'Maar die beslissing werd niet lichtzinnig genomen, helemaal niet!', benadrukt de stafchef van het leger, die nog specifieert dat de minister haar beslissing persoonlijk aan Boucké heeft meegedeeld. 'Hoe moeilijk ze ook was, ik heb ook deze beslissing aanvaard omdat het, na de vele gesprekken die ik heb gehad met zowel de generaal als met de minister, de enige resterende keuze was voor het welzijn van de generaal Boucké en voor het onontbeerlijke, serene klimaat ter ontwikkeling van ADIV', zo merkt Hofman op.

Ook de minister zelf wees er eerder al op dat het ontslag van Broucké nodig was om de rust te doen weerkeren. In de entourage van de minister wordt gesuggereerd dat Boucké zelf aangaf dat hij het niet meer zag zitten om verder te doen. Maar Boucké zelf behoudt het stilzwijgen, waardoor de onvrede binnen het leger groot blijft over de beslissing om hem de laan uit te sturen.

Loyaliteit

Heel wat generaals lieten de afgelopen dagen weten dat ze het zeer moeilijk hebben met die beslissing van de minister. Er wordt binnen het leger ook opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen donderdag te protesteren, tijdens de bijzondere zitting van de Kamercommissie-Defensie, waar Dedonder haar beslissing zal komen toelichten.