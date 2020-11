Stafchef leger slaapt niet goed...

'Ik heb al eens nee willen zeggen tegen de minister, maar dat werd niet geapprecieerd', zegt Michel Hofman, de nieuwe Chief of Defense (CHOD).

Zijn voorganger, Marc Compernol, moest lang op Michel Hofman inpraten om de nieuwe nummer 1 van het leger te worden. 'Ik heb hem zien afzien', zegt Hofman in een openhartig gesprek. 'Not me, not again'. Toch ging Hofman erop in, als trouwe soldaat. Al wist hij dat het leger leiden met heel wat kopzorgen gepaard gaat. 'Laat het me zo zeggen: er zijn mensen die beter slapen', zegt Hofman. 'Ik had nee kunnen zeggen. Waarom ik dat dan niet deed? Dat vraag ik me ook af', lacht de nieuwe stafchef van het leger.

Klagen en zagen is niet besteed aan de nieuwe Chief of Defense (CHOD). Hij ademt positiviteit uit en wil vooruit, ook al weet hij dat het leger op zijn tandvlees zit na vele jaren van besparingen. Het volstaat dat de chef Cybersecurity aan de slag gaat bij premier Alexander De Croo of er valt een gat. 'Bij veel processen hebben we nog maar één persoon die weet hoe het in elkaar zit. Als die wegvalt, komen we op een kritisch punt van failure. Dat heb ik ook al aan de minister gezegd', zegt Hofman.

Dieptepunt

De regering-De Croo heeft dan wel beloofd dat het budget van Defensie in deze legislatuur zal worden verhoogd van 1,1 naar 1,24 procent van het bbp, toch wordt het eerst nog erger. 'We hebben het dieptepunt nog niet gezien. Er zullen nog ballen van de tafel vallen, al weet ik nog niet waar en hoe', zegt Hofman.

'We zijn al voorbij het kritische punt, maar de motor blijft draaien. Dat is onze 'can do'-mentaliteit. Die speelt ons parten. We absorberen veel, maar dat gaat ten koste van andere dingen die we dan moeten uitstellen, zoals toen ons gevraagd werd om mondmaskers te bestellen. Ik heb al eens nee willen zeggen tegen de minister, maar dat werd niet geapprecieerd', lacht hij.

Toch zit hij op dezelfde golflengte als minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) als het gaat over het aanpakken van de personeelsproblemen. Nadat de regering-Michel voor miljarden heeft geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, mijnenjagers en gepantserde voertuigen wil Hofman vooral werk maken van het welzijn binnen het leger.

James Bond

Daarbij staat een beter statuut hoog op het prioriteitenlijstje. De verloning blijft een pijnpunt, zeker in de concurrentiestrijd met andere veiligheidsdiensten. Een soldaat verdient netto gemiddeld 1.500 euro per maand, voor een beginnend kandidaat-officier is dat 1.650 euro. 'Wie bij het veiligheidsbedrijf G4S aan de slag gaat, krijgt al gauw 1.800 of 1.900 euro', zegt Hofman. De troef die het leger wil uitspelen, is dat er avontuur te beleven valt à la James Bond.

In 2020 is het niet meer: bevel is bevel. Michel Hofman Chod