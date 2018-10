Steeds meer ziekenhuizen duiken in het rood

Almaar meer ziekenhuizen boeken rode cijfers. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van onze zorg.

Van de 92 algemene ziekenhuizen in ons land hebben er vorig jaar 39 verlies gemaakt. Dat betekent dat 42 procent van de ziekenhuizen in de rode cijfers zit, blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuizenstudie van de bank Belfius. Het aantal ziekenhuizen dat met verlies werkt, ligt fors hoger dan in 2015 en 2016. In dat laatste jaar boekten ‘slechts’ 30 instellingen negatieve cijfers.

Het gemiddelde ziekenhuis boekte vorig jaar een courant resultaat, een goede graadmeter voor de financiële toestand, van 0,2 procent van de omzet. Dat is veel minder dan de 0,7 procent van 2016, toen ook al over een historisch slecht resultaat werd gesproken. Een marge van 0,2 procent is flinterdun. Er is maar een kleine tegenslag nodig om meer ziekenhuizen in de rode cijfers te duwen.

42% Rode cijfers Meer dan 40 procent van de ziekenhuizen draaide vorig jaar met verlies

Voor faillissementen wordt niet meteen gevreesd – al kunnen zeker in Wallonië sommige ziekenhuizen enkel overleven doordat de lokale besturen ze ondersteunen. Maar de penibele financiële toestand heeft wel gevolgen voor de kwaliteit van onze zorg.

Ziekenhuizen worden grotendeels met overheidsgeld gefinancierd. In besparingstijden volgen de budgetten de toegenomen noden niet. Om het hoofd boven water te houden, besparen ziekenhuizen op het verplegend personeel. Er wordt niet per se met minder personeel gewerkt, maar de groei wordt afgevlakt.

Minder goede zorg

Volgens insiders zijn we al lang het punt voorbij waarbij gemakkelijk efficiëntiewinsten kunnen worden geboekt. In ons land zijn er elf patiënten per verpleegkundige, terwijl dat er in Europa gemiddeld acht per verpleegkundige zijn. Minder personeel betekent vaak minder goede zorg. Internationaal onderzoek wijst ook uit dat minder verplegend personeel kan leiden tot een toename van de sterftekans van patiënten.

'Almaar op het personeel blijven besparen is niet houdbaar', zegt Geert Gielens, de hoofdeconoom van Belfius. Wellicht is het daarom dat ziekenhuizen het in 2017 op financieel vlak zo slecht doen. Ze geven wat meer uit voor het personeel, maar ze kunnen dat nergens anders compenseren.

'Onze ziekenhuizen zijn als een Titanic richting een ijsberg aan het varen', meent Gielens. 'Het enige wat ze kunnen doen zijn hun kostenposten onder controle houden, maar dat model loopt op zijn laatste benen. Er zijn andere oplossingen nodig.'

Ziekenhuizenhervorming

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is bezig met een ingrijpende ziekenhuishervorming, waardoor instellingen meer moeten samenwerken. Ziekenhuizen zijn volop netwerken aan het vormen, waarbij zorg wordt geconcentreerd. Zo kan efficiënter worden gewerkt, maar de hervormingen staan nog maar in de kinderschoenen en kunnen vooralsnog niet voorkomen dat de ziekenhuizen verliezen boeken.