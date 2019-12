Stemming over Ecolo-kandidate voor Grondwettelijk Hof uitgesteld

De Senaat stemt bij de volgende zitting op 17 januari over de benoeming van ex-Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi bij het Grondwetttelijk Hof.

Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) stelde het uitstel voor van de stemming. Die had normaal vanmorgen moeten plaatsvinden. Laruelle vindt een 'serene stemming onmogelijk door de persoonlijke lastercampagne tegen Khattabi'. Het is een verwijzing naar een campagne op sociale media tegen Khattabi, die 'geen juriste is en bovendien een opengrenzenactiviste.' Khattabi kwam ooit tussen op een vlucht bij een poging tot repatriëring van een uitgeprocedeerde asielzoeker.

De stemming over haar benoeming is vorige maand ook al eens uitgesteld, toen officieel om technisch-juridische redenen.

Kantje boord

Het is geen geheim dat het bij een stemming kantje boord wordt. Khattabi heeft een tweederde meerderheid nodig, 40 van de 60 zitjes dus. N-VA en Vlaams Belang - samen goed voor 16 zitjes - zijn tegen haar kandidatuur. Langs Franstalige kant werd gefluisterd dat ook MR zou tegenstemmen, of zich onthouden om informateur en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet helemaal op ramkoers te brengen met Ecolo. Open VLD is evenmin een grote fan van Khattabi.

Veel partijen ruiken hun kans om Khattabi op haar nummer te zetten.

Officieel klinkt het dat Khattabi competentie en opleiding mist. Ze is geen juriste. De benoeming van Yasmine Kherbache (sp.a), wel een juriste, verliep zonder problemen. Maar veel partijen ruiken ook hun kans om Khattabi op haar nummer te zetten. De N-VA heeft nog een eitje met haar te pellen omdat ze een gephotoshopt beeld van Theo Francken (N-VA) in Duits Wehrmacht-uniform, werk van de Ecolo-jongeren, niet veroordeelde.

Ook de MR heeft een rekening open staan omdat Khattabi de dood van de Koerdische peuter Mawda - die stierf door een politiekogel - in de schoenen schoof van de regering-Michel. En ze stuurde Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten afgelopen zomer wandelen toen die naar de Brusselse coalitiegesprekken wilde gaan om MR mee aan boord te krijgen. Dus ook tussen Open VLD en Khattabi is er kwaad bloed. De N-VA en Vlaams Belang verlieten na de beslissing over het uitstel het halfrond. Senatoren Karl Vanlouwe (N-VA) en Guy D'Haeseleer (Vlaams Belang) reageerden verbolgen op het uitstel.

Formatie

De lopende formatiegespreken spelen mee in het uitstel. Ook al is Khattabi weinig geliefd. De piste van een paarsgroene regering is allerminst dood. Het is dan ook nuttig de lijnen tussen de partijen open te houden en het nu niet op de spits te drijven. Dus viel de keuze op nieuw uitstel.