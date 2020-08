Sterke Jan is Jerommeke niet...

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is in de markt gezet als 'Sterke Jan', maar dat komt er niet echt uit. Jerommeke uit Suske en Wiske kon met zijn onmetelijke kracht bergen verzetten, Jambon niet.

'De Vlaamse ploeg zelf draait wel degelijk vrij goed. Maar er zijn fouten gemaakt, Covid-19 is ertussen gefietst, er was heel wat negatieve spin. Het was geen rozig pad.' Dat is in een notendop hoe de N-VA kijkt naar de regering-Jambon. Toch valt het moeilijk te ontkennen dat 'Sterke Jan' niet gebracht heeft wat van hem verwacht werd.

Het begon nochtans niet slecht. Tijdens de eerste zitting van het Vlaams Parlement snoerde Jambon de PVDA-oppositie de mond met de woorden: 'Da gade gij nie bepalen, hé.' Het mag worden bijgezet in het rijtje van uitspraken die bijblijven, zoals Bart De Wevers schreeuw 'Zet die ploat af' of 'Blijf in uw kot' van Maggie De Block. Jambon maakte zo ook duidelijk dat hij de leiding had, en niemand anders.

Jambon begon eraan met stevige besparingen op het budget voor cultuur, wat op heel wat weerstand botste. Het was een weldoordachte keuze om eerst 'de shit' van de besparingen te pakken, waarna dan meer ruimte zou komen, maar Jambon kreeg het moeilijk uitgelegd. De knip in de cultuursubsidies werd al gauw gekaderd in een kulturkampf tussen conservatieven en progressieven.

Fouten

Jambon maakte zelf ook fouten, zeker toen hij er in De Tijd op had gewezen dat vluchtelingen met hun retroactief ontvangen kindergeld een huis konden kopen. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zette hem daarna weg als een papegaai van extreemrechts.

Wat nog meer kwaad bloed zette, was dat Jambon bovendien liet verstaan dat zijn droomcoalitie niet die was met zijn coalitiepartners CD&V en Open VLD, maar met het Vlaams Belang. Dat veroorzaakte een minicrisis in de Vlaamse regering. Voor CD&V en zeker ook voor Open VLD lag het langdurige geflirt van Vlaams informateur Bart De Wever met het Vlaams Belang al zwaar op de maag.

En dan was er natuurlijk de move van Rutten om in de federale formatie naar paars-groen te draaien, die de relaties in de Vlaamse regering nog meer verzuurde. Al was het maar omdat Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) die bocht naar paars-groen aankondigde.

De uitkomst was dat Jambon I aankondigde een nieuwe start te willen nemen. Jambon zal het niet meer doen, beloofde hij. De afspraak werd gemaakt dat niemand in de Vlaamse regering zich nog zou mengen in de federale strijd. Al gaf Jambon toen wel ook mee dat een federale regering met paars-groen een impact zou hebben op de Vlaamse regering. 'Dat denk ik wel. Dan ga ik mijn vicepremiers eens diep in de ogen moeten kijken', klonk het toen, alsof het gisteren was.

Gedroomde kans

En toen brak Covid-19 uit. Dat de federale regeringsvorming maar bleef aanmodderen en er steeds meer kritiek kwam op de federale onbestuurbaarheid, bood de gedroomde kans voor een nieuwe start. Jambon kon het politieke leiderschap vanuit Vlaanderen claimen. Maar hij vond daarin zijn tweede adem niet.

Het is ook wat te makkelijk, zo wordt bij de N-VA gezegd, om te doen alsof Jambon vanuit Vlaanderen zelf de lead had kunnen nemen in de coronacrisis. 'Alsof je je zomaar kunt losfietsen van je bevoegdheden en je onttrekken aan de logica van de Nationale Veiligheidsraad én daarmee een goede indruk zou kunnen nalaten', wordt opgemerkt.

Wat wel klopt, is dat Jambon een typische bestuurder is, veel meer dan een politicus. En dus zal hij niet gauw geneigd zijn de consensus te doorbreken, ook al zint die hem niet. Een echt politiek beest zoals De Wever zou dat wel hebben gedaan, met grotere risico's, maar ook met grotere kansen tot gevolg.

Jambon was bij de Vlaamse Volksbeweging ook al de man die achter de schermen de machine deed draaien, terwijl Peter De Roover het politieke dier was dat op de bühne stond. Mediaoptredens zijn voor Jambon vooral corvee, want hij ziet er het nut niet zo van in.

Bananenschil

En als Jambon dan toch het voortouw wil nemen, durft het wel eens mis te lopen. Zoals die zeldzame keer dat hij in de VTM-studio's de beslissing van de Veiligheidsraad kwam verdedigen om de bubbel te handhaven op vijftien mensen. Hij liet verstaan dat viroloog Erika Vlieghe daarmee akkoord was gegaan, terwijl dat niet zo was. Vlieghe dreigde haar kat te sturen naar de Nationale Veiligheidsraad. Het was een storm in een glas water, maar Jambon gooide zelf de bananenschil voor zijn voeten.

Of Jambon zoveel meer het verschil maakt, of beter uit de verf komt dan zijn verguisde voorganger Geert Bourgeois, is nog maar de vraag.