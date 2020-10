Sterke Kamerleden maken sprong naar kabinetten

Met Jessika Soors en Jan Bertels vertrekken twee inhoudelijk sterke Kamerleden naar een Vivaldi-kabinet. 'Als parlementair kan je steentjes verleggen in de rivier, maar in een kabinet zijn dat wel wat grotere stenen', zegt Bertels.

Donderdag maakte Jessika Soors (Groen) het nieuws publiek via Twitter. De komende jaren zal ze aan de slag gaan als politiek directeur en Nederlandstalig woordvoerder op het kabinet van Sarah Schlitz (Ecolo), staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Ze zal vanuit die functie het politiek-strategische beleid van het kabinet coördineren.

Een dag later volgt ook sp.a'er Jan Bertels. Hij wordt aangesteld als kabinetschef van minister van Volksgezondheid en Sociale zaken (sp.a) Frank Vandenbroucke. Zijn eerste opdracht: de coronacrisis helpen bestieren.

Inhoudelijk werk

Soors en Bertels stoppen allebei als volksvertegenwoordiger in de Kamer, aangezien dat onverenigbaar is met een ambt in de uitvoerende macht. Ze worden door vriend en vijand gezien als sterke leden van hun fractie, die uitblonken in hun inhoudelijke werk.

Schermvullende weergave Jessika Soors wordt politiek directeur van staatssecretaris Sarah Schlitz. ©BELGA

Sommigen vinden dat hun vertrek de tanende rol van het parlement onderstreept. Sterke parlementsleden kiezen voor het uitvoerende werk omdat hun invloed daar groter zou zijn. 'Ik betreur het dat mijn keuze geframed wordt als een tegen het parlement, want ik heb moeten kiezen en dat is verliezen. Ik voelde mij in het parlement als een vis in het water', reageert Soors.

Ook Bertels heeft dat werk altijd graag gedaan, maar ontkent niet dat de invloed op een kabinet groter is. 'Als parlementair kan je steentjes verleggen in de rivier, maar in een kabinet zijn dat wel grotere stenen', zegt hij.

Regeringsonderhandelingen

Beide zien hun overstap vooral als een inhoudelijke keuze en een samenloop van omstandigheden. Bertels was jarenlang directeur-generaal van de FOD Sociale Zekerheid en legde zich in het parlement toe op dossiers rond gezondheid, sociale zekerheid en financiën en begroting. Hij zetelde tussen 2014 en 2019 in het Vlaams Parlement en raakte vorig jaar met meer dan 9.900 voorkeursstemmen verkozen in de Kamer.

Dankzij zijn expertise zat hij ook aan tafel bij de regeringsonderhandelingen. 'Vandenbroucke heeft me daarom gevraagd. Ik heb er even over getwijfeld, maar heb het gedaan omdat ik geloof dat we een goed gezondheids- en sociale zekerheidsbeleid kunnen voeren. De eerste taak is corona bestieren, met volle goesting.'

Soors rolde er ook in via de regeringsonderhandelingen. Ze was voordien deradicaliseringsadviseur in Vilvoorde en hield zich in de Kamer bezig met racismebestrijding en gendergelijkheid. Ze was in 2019 lijsttrekker voor de groene Kamerlijst in Vlaams-Brabant, wordt gezien als een aanstormend talent en haalde meer dan 18.000 voorkeursstemmen.