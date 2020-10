'Steun moet ruimer gaan dan enkel horeca'

De werkgevers waarschuwen dat verschillende sectoren door de mazen van het net dreigen te glippen. 'Heel wat toeleveranciers uit de voedings- en drankenindustrie halen een groot deel van hun omzet bij de horeca', stipte de CEO van de voedingsfederatie Fevia, Bart Buysse, aan. 'We moeten bekijken of de maatregelen voor de horeca en de evenementensector ook voor hen kunnen worden toegepast.'

'We hebben begrepen dat het budget beperkt is', zei ook NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. 'Het geld moet nu absoluut gaan naar diegenen die het het meeste nodig hebben. Voor andere ondernemingen, die een daling hebben van het omzetcijfer, zijn al maatregelen genomen en die gaan we uiteraard bestendigen.'