Steven Vanackere (CD&V) wordt directeur Nationale Bank

De regentenraad zal naar alle waarschijnlijkheid beslissen om Vanackere voor te dragen als directeur. Daarna moet de federale regering een definitieve beslissing nemen over de benoeming, maar dat is normaal een formaliteit.

De 54-jarige Vanackere volgt directeur Marcia De Wachter op die vandaag na een carrière van 30 jaar bij de Nationale Bank met pensioen gaat. De Wachter werd op 14 oktober verkozen tot gemeenteraadslid in Overijse voor CD&V. Ze plant een carrière als ondernemer, zei ze tien dagen geleden in een interview met De Tijd.

Arco

Vanackere was op zoek naar een nieuwe uitdaging omdat hij politiek wat op een zijspoor was geraakt. Hij nam in 2013 ontslag als federaal minister van Financiën als gevolg van twijfels over zijn aanpak van het Arco-dossier. Hij heeft banden met de christelijke arbeidersbeweging en critici vonden daarom dat hij niet de geschikte man was om dat dossier te beheren.