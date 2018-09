Stichter denktank Itinera trekt naar Australië

Marc De Vos, professor arbeidsrecht en de stichter van de denktank Itinera, wordt decaan van de rechtenfaculteit van een Australische universiteit.

Marc De Vos geeft al tien jaar les als gastdocent in Australië. Vanaf oktober gaat hij er voltijds aan de slag als decaan van de rechtenfaculteit van de Macquarie University in Sydney. Die telt 40.000 studenten.

‘Ik ben al 25 jaar actief aan de UGent’, zegt de Vos. ‘Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze nieuwe functie laat mij toe leiding te geven en tegelijkertijd nog onderzoek te verrichten. Bovendien heerst in Angelsaksische universiteiten een andere managementcultuur. Bij ons is de decaan vooral een primus inter pares met weinig autonomie. In de Australische universiteiten is dat anders. En terwijl bij ons soms een kerktorenmentaliteit bestaat, wordt het hoger onderwijs in Australië echt als een economische pijler gezien. Het trekt volop buitenlandse studenten aan en rekruteert ook voor zijn personeelsbestand actiever in het buitenland. Ik kijk ernaar uit verantwoordelijkheid te dragen in zo’n grote en internationale kennisorganisatie.’

De Vos blijft verbonden aan de denktank Itinera, die hij in 2006 mee oprichtte. Hij deed er in 2014 al een stap opzij als algemeen directeur. Professor media- en communicatierecht Leo Neels nam zijn taken over, maar De Vos was tot vandaag nog steeds directeur bij Itinera. Wie hem daar vervangt, is nog niet duidelijk.

‘Ik ben ervan overtuigd dat Itinera zijn strepen heeft verdiend’, zegt De Vos. ‘We hebben onze plaats verworven in het publieke debat door te hameren op goed bestuur en op het langetermijnperspectief. Ik heb eerder al de dagelijkse leiding overgedragen. Het is goed dat Itinera niet afhangt van één persoon. Ik zal de lopende onderzoeksprojecten afwerken en ook daarna verbonden blijven aan Itinera.’