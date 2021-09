Stijgende energiefactuur bezorgt politiek klamme handen

De Vlaamse en de federale regering wijzen elkaar met de vinger, maar een oplossing voor de hogere energiefactuur is er nog altijd niet. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt nu voor dat de federale regering de btw op energie zou verlagen van 21 naar 6 procent.

Ook al kan de overheid weinig of niets doen aan de stijgende energieprijzen, toch krijgt de politieke wereld het koud zweet van het vooruitzicht op fors hogere energiekosten voor gezinnen en bedrijven. Dat raakt de mensen immers in de portemonnee.

Het verbaasde dan ook dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er in zijn Septemberverklaring met geen woord over repte. Temeer omdat de energiefactuur vooral gebukt gaat onder tal van Vlaamse heffingen en taksen, zoals federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) steevast opmerkt in de discussie over de energiefactuur.

Die bewering wordt dan gecounterd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die de stijgende facturen toeschrijft aan het federale wanbeleid. Tijdens het debat in het Vlaams Parlement over de Septemberverklaring wees ze er nog eens op dat de Vlaamse componenten op de energiefactuur zijn gedaald, terwijl de federale zijn gestegen.

Megafactuur van Stevaert

Lorin Parys (N-VA) gaf de criticasters van Vooruit lik op stuk, door erop te wijzen dat wijlen Steve Stevaert in 2002 een megafactuur aan groene stroomcertificaten heeft achtergelaten. 'Daardoor moet nu 20 miljard verrekend worden via die factuur', aldus Parys.

Demir schopte de bal ook terug naar het federale kamp. 'U vergeet welke hap van de factuur de btw neemt. Misschien kan het federale niveau de btw op energie laten dalen van 21 naar 6 procent', stelde ze voor.

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) volgde het offensief en drong erop aan dat de winsten van de kerncentrales, die toenemen met de stijgende elektriciteitsprijzen, worden afgeroomd en rechtstreeks worden gebruikt om de stijging van de energiefactuur te temperen. 'Op die manier kan men onze burgers en bedrijven een kernenergiekorting toekennen.' Ook de uiterst linkse PVDA stelt dat al enige tijd voor.

Met de stijgende nucleaire inkomsten kan onze burgers en bedrijven een kernenergiekorting worden toegekend. Bert Wollants Kamerlid N-VA

Er kwam geen reactie van Vivaldi. De federale regering is er als de dood voor dat de hogere energieprijzen gelinkt worden aan de kernuitstap, zoals de N-VA voortdurend probeert te doen. Maar ook de regering-De Croo zoekt koortsachtig naar oplossingen.

Sociaal tarief

De groenen en socialisten stellen voor het sociaal tarief voor energie nog een jaar te verlengen, maar de vraag is of daar wel geld voor is. Door de crisis kunnen nu al bijna een miljoen mensen rekenen op zo'n sociaal tarief.

Bovendien biedt het weinig perspectief. De kostendrijvers in de energiefactuur zijn de heffingen en taksen, die van de energiefactuur een verkapte belastingbrief hebben gemaakt, merkte Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert al op.

Een btw-verlaging, zoals Demir lanceerde en waar de PVDA al langer op hamert, ligt niet op de federale regeringstafel, omdat daar al helemaal geen geld voor is. 'Het is ook betwistbaar of dat erg doelgericht is als je mensen wil aanmoedigen spaarzaam te zijn met energie', wordt opgemerkt in de Vivaldi-meerderheid.

Wel heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al voorgesteld een cliquetsysteem in te voeren, waardoor de accijnzen op energie zouden dalen als de prijzen stijgen. Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) liet al weten dat de prijsschommelingen met de accijnzen kunnen worden opgevangen. De heffingen zijn goed voor 6 procent van de energiefactuur.

Iedereen schuift de hete aardappel door, maar ondertussen verandert er niets. Niets. Jos D'Haese Vlaams fractieleider PVDA