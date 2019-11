Stilte voor de storm of voor nog meer stilte?

In het parlement heerst chaos, in de Wetstraat 16 zit een keizerin zonder kleren en waar de formatie heengaat, weet niemand. ‘Er zal nog druk gebeld worden dit weekend.’

Wordt het nu iets met die gedwongen vrijage tussen de PS en de N-VA? Op die vraag verwacht de koning maandag een antwoord van de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS). Drie weken hebben ze gehad om verder te gaan op het werk van de informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a), maar wat dat opleverde, is onduidelijk.

‘De absolute topfiguren van de N-VA en de PS praten intensief met elkaar, onder de top weet niemand waar ze staan’, zegt een betrokkene. Dat het zo stil blijft, kan een goed teken zijn, ‘maar in werkelijkheid blijft het gewoon ontzettend moeizaam gaan’.

Obstakel

Bijkomend obstakel volgens socialistische bronnen is dat de N-VA de communautaire toon weer verhard heeft, nadat Vande Lanotte eerder met medeweten van de N-VA op de piste van subregio’s zat. Maar een N-VA’er relativeert. ‘Het botst vooral op de totaal andere visies op economie en maatschappij.’

Het is de PS die het tempo aangeeft, en niemand anders. Hoge cd&v-bron

Voor Kristof Calvo van Groen is het welletjes geweest. Als er maandag geen doorbraak komt, is het wat hem betreft tijd voor paars-groen. Dat treft, want ook de N-VA wil het over die boeg gooien. ‘Zolang de stank van paars-groen niet weg is, kan niet serieus worden gewerkt’, klinkt het daar. Anders gezegd: pas als bewezen is dat paars-groen geen meerderheid heeft, kan de PS met de rug tegen de muur worden gezet.

Het lijkt voorlopig een wanhoopspoging, want de PS heeft (nog) geen zin om dat pad te bewandelen. Ook de Franstalige socialisten willen hun voorkeurscenario achter de hand houden. Dat is paars-groen, luidt de officiële versie al maanden.

Communicatiestrategie

Dat de partij in de Kamer mee voor een amendement van de PVDA stemde dat de begroting nog meer doet ontsporen, wijst op weinig toenadering tegenover de partijen van de gewezen Zweedse coalitie. Ook in interviews blijven luitenanten als Ahmed Laaouej (PS) de weerzin voor de N-VA verkondigen.

Iedere keer de N-VA in de Kamer zoete broodjes bakt met het Vlaams Belang, gaat een siddering door de PS-fractie. Groene politicus

Maar de vraag blijft of dat alles niet kadert in de communicatiestrategie die de PS al sinds 26 mei nauwgezet volgt. Eerst warmden Elio Di Rupo en Paul Magnette hun kiezers heel voorzichtig op voor een Waalse regering met de MR, die tot voor enkele maanden nog de baarlijke duivel was.

Daarna gebeurde hetzelfde voor het voeren van gesprekken met de N-VA. Magnette is pas twee weken partijvoorzitter. Dat maakt het - het klinkt absurd in de huidige impasse - nog wat vroeg om het roer om te gooien. Een hoge CD&V’er: ‘Het is de PS die het tempo aangeeft, en niemand anders.’

Machtsvacuüm

Bovendien ziet een klein kind dat te veel partijen nog in een machtsvacuüm zitten om echt knopen door te hakken. Bij CD&V heeft Koen Geens wel heel duidelijk gemaakt dat zijn partij nooit in het paars-groene verhaal zal meestappen, maar wie van zeven kandidaat-voorzitters straks baas boven baas wordt, weten we pas over een maand.

Het botst vooral op de totaal andere visies op economie en maatschappij. N-VA-bron

Bij de sp.a wordt Conner Rousseau vrijwel zeker de nieuwe chef, maar maakt hij niet liever een nieuwe start vanuit de oppositie? Bij de MR is er volop strijd tussen vijf kandidaten met Georges-Louis Bouchez als vermoedelijke winnaar.

Bij Open VLD zijn er in maart voorzittersverkiezingen. En over de N-VA vragen steeds meer mensen buiten - en ook in - de partij zich af wat nu eigenlijk de lijn is. Die van Bart De Wever, die al maanden zwijgt? Of die van Theo Francken, die zich elke dag meer opwerpt als oppositiestormram? ‘Iedere keer de N-VA in de Kamer zoete broodjes bakt met het Vlaams Belang, gaat een siddering door de PS-fractie’, zegt een groene. ‘Ben je dan een regering aan het vormen of een ‘Forza Flandria’?’

Tijdelijke regering

Conclusie: aangezien paars-geel niet rijp is en niemand betrapt wil worden met de stekker in de hand, ziet het er niet naar uit dat de koning maandag al een formateur à la Magnette of De Wever aanstelt. Als het van de PS afhangt, worden Open VLD of CD&V in de piste gestuurd ‘om kleur te bekennen’, maar die hebben daar weinig trek in. De missie van Bourgeois en Demotte dan maar verlengen? Dat is niet het aanvoelen, maar er zijn nog drie dagen’, zegt een betrokkene.