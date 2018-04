Straf voor ziekenfonds dat zieken niet aan werk helpt

Ziekenfondsen krijgen jaarlijks iets meer dan 1 miljard euro voor het terugbetalen van de ziektekosten en het uitbetalen van de ziekte-uitkeringen. Een klein deel van die vergoeding hangt af van hoe efficiënt ze werken, maar dat variabele deel is beperkt. Een nieuwe hervorming moet daar verandering in brengen. Dit blijkt uit een mededeling van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan de ziekenfondsen die De Tijd kon inkijken.

De vergoeding is afhankelijk van het aantal re-integratietrajecten dat ziekenfondsen opstarten, waarbij ze moeten uitzoeken hoe zieken weer aan het werk kunnen gaan. Daarnaast wordt het aantal leden dat het werk heeft hervat en het aantal herevaluaties van mensen die ziek zijn mee in rekening genomen. Ziekenfondsen moeten normaal via een herevaluatie nagaan of langdurig zieken wel echt ziek zijn, maar niet elk ziekenfonds zet daar vandaag even hard op in.