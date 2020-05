Strenge regels voor cafés en restaurants die opengaan

Voor de horeca is er meer duidelijkheid onder welke voorwaarden ze de deuren zullen kunnen openen. Cafés en restaurant moeten zowel binnen als op het terras anderhalve meter tussen de tafels laten. Dat ligt in lijn met de anderhalve meter afstand die iedereen zo veel mogelijk tegenover andere mensen moet bewaren. Voor veel zaken vormt dat een grote uitdaging en is het een financiële aderlating, omdat hun tafels dichter bij elkaar staan.