Strengere coronamaatregelen: maximaal drie nauwe contacten, cafés om 23 uur dicht

Wittebroodsweken zijn premier De Croo niet meteen gegund. Hij is verplicht in de coronacrisis een vliegende start te nemen, nu het virus opnieuw in steile opmars is. Vooral in het Brussels Gewest is het aantal dagelijks vastgestelde nieuwe gevallen zorgwekkend. Het is meteen een eerste grote leiderschapstest voor de premier nadat zijn voorgangster Sophie Wilmès (MR) veel kritiek kreeg voor haar aanpak en bijwijlen haperende communicatie.