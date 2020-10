Strengere coronamaatregelen op komst

De kans is groot dat de toenemende bezorgdheid over de verspreiding van het coronavirus bij politici en virologen zich deze week in strengere maatregelen vertaalt. De suggestie om de contacten buiten het gezin tot drie te beperken, komt 'niet uit de lucht vallen'.

De hele medische wereld is uiterst bezorgd over de situatie, zei infectiologe Erika Vlieghe maandagochtend op Radio 1 over de toenemende verspreiding van het coronavirus. Dat ziekenhuizen patiënten beginnen over te brengen naar andere ziekenhuizen, ook al gebeurt dat preventief, is voor haar een teken dat echt iets aan de hand is.

Afgelopen weekend zei ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) dat hij zeer bezorgd is over de situatie. 'Eerstdaags gaan beslissingen volgen', zei hij zondag. Hij raadde aan het aantal contacten buiten het gezin te beperken tot drie.

Dat cijfer komt niet uit de lucht vallen, zei Vlieghe maandagmorgen. 'Het staat al in ons Celeval-rapport. Daarin staat dat je in code oranje je contacten moet beperken tot drie. Het is dus een vertaling van de realiteit naar wat we hebben aanbevolen.'

Uit de hand

'Ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat de situatie uit de hand aan het lopen is. Een van de grote doelstellingen is altijd dat het gezondheidssysteem niet onder druk komt te staan', zei Vlieghe.

We hebben de indruk dat veel mensen die nu ziek zijn weinig kennis van de pandemie en de maatregelen hebben Erika Vlieghe Infectiologe

Het belangrijkste is volgens haar dat er een nieuwe communicatie komt, waarbij de maatregelen nog eens heel goed worden uitgelegd. 'We hebben de indruk dat veel mensen die nu ziek zijn weinig kennis van de pandemie en de maatregelen hebben', zegt Vlieghe.

Brussel

De jongste week is het aantal nieuwe coronabesmettingen met een derde toegenomen. Dat komt niet omdat er extra getest wordt, maar omdat meer mensen positief testen. Vooral in Brussel is de toestand ernstig: een op de tien testen is er positief, dubbel zo veel als in heel België.