Strengere coronamaatregelen op tafel

Verplicht telewerk, een sluiting van het nachtleven, mondmaskers vanaf negen jaar en de coronapas voorbehouden aan wie genezen of gevaccineerd is: de druk groeit om deze week het coronabeleid opnieuw gevoelig te verstrengen.

Vrijdag komt het Overlegcomité bijeen om te beslissen of extra maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus. De expertengroep GEMS, die de overheid daarover adviseert, pleit alvast om opnieuw strenger te worden.

Discotheekverbod voor niet-gevaccineerden

De expertengroep heeft het ook over contactsporten met hoog risico of studentenactiviteiten. Voor die indooractiviteiten, open voor het publiek, stellen de experts een 'opschorting' voor van drie à vier weken.

Een strengere variant van die maatregel is vandaag al van kracht in Oostenrijk, waar niet-gevaccineerden in lockdown moeten blijen. Federaal minister van Volkgezondheid Frank Vandenbroucke pleitte er dit weekend voor om in discotheken alleen nog gevaccineerde of genezen mensen toe te laten.