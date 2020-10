Strengere maatregelen gelden voor minstens één maand

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en de ministers-presidenten van de deelstaten hebben op een persconferentie de verstrenging van de maatregelen in onder meer de sport en cultuurwereld toegelicht.

De regionale en federale topministers zijn het donderdagavond op het Overlegcomité eens geraakt over een bijkomende reeks aan verstrengingen. Vorige week werd al beslist dat het aantal nauwe knuffelcontacten moet worden beperkt tot één persoon buiten het gezin en dat de horeca de deuren moet sluiten. Ook werd er een avondklok ingevoerd.

'De slechtere cijfers zetten zich door', zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdagochtend op een persconferentie. Daarom komen er, zoals eerder aangekondigd, strengere regels voor sport, cultuur, ontspanning en het hoger onderwijs. Ze gaan vrijdag al in en blijven tot minstens 19 november van kracht.

Jeugd en sport

Na het Overlegcomité van vorige week vrijdag werd duidelijk gemaakt dat de protocollen die activiteiten in bijvoorbeeld de sport- en cultuursector mogelijk maken, zouden worden bijgestuurd. Onder toeziend oog van coronacommissaris Pedro Facon is dat nu gebeurd.

Professionele sportwedstrijden kunnen nog altijd doorgaan, maar er wordt geen publiek meer toegelaten. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort, trainingen in de buitenlucht blijven wel mogelijk. Er is een uitzondering voor jeugdwedstrijden. Voor sporters onder de 18 jaar kunnen de matchen doorgaan, waarbij mag één ouder aanwezig mag zijn.

Bij jeugdactiviteiten worden buitenactiviteiten verplicht voor jongeren ouder dan twaalf jaar, voor wie jonger is wordt het sterk aangeraden om ze in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Er geldt daarbij een mondmaskerplicht. Tijdens schoolperiodes zijn geen overnachtingen toegelaten, tijdens vakanties kan dat voor wie jonger dan twaalf is. Voor 12-tot 14-jarigen mag het ook, maar dan moet het verblijf minstens vier nachten beslaan.

Onderwijs en cultuur

Voor het lager en het middelbaar onderwijs verandert er niets, voor het hoger onderwijs wordt de een maximale bezetting van aula's beperkt tot 20 procent, waarbij eveneens een mondmaskerplicht geldt. Er is een uitzondering voor de eerstejaars, waar de helft van de aula mag worden bezet. 'We mogen de eerstejaars niet laten vereenzamen achter hun computer of achter hun scherm', zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Ook voor de cultuursector komen er bijkomende beperkingen. Als de afstand tussen de bubbels - zeg maar de gezinnen - kan worden gerespecteerd en als een mondmasker wordt gedragen, kunnen activiteiten met maximaal 200 mensen doorgaan. De uitzondering waardoor grotere zalen meer mensen kunnen binnenlaten, wordt tot minstens 19 november opgeschort.

De pretparken gaan dicht. De dierentuinen kunnen openblijven, maar de binnenruimtes - denk aan het aquarium - moeten worden gesloten. Tot slot wordt de capaciteit van het openbaar vervoer opgedreven, zodat kan worden vermeden dat tijdens de spits te veel mensen op elkaar komen te zitten.

We zitten in een nationale crisis en dan is er nood aan nationale solidariteit Alexander De Croo eerste minister

'De maatregelen hebben tot doel om contacten te vermijden, zodat de huisartsen en ziekenhuizen hun werk kunnen blijven doen kan kinderen naar school kunnen blijven gaan, de bedrijven kunnen blijven draaien en het mentaal welzijn van de bevolking beschermd blijft', zegt De Croo. 'We willen daar een schutskring rond leggen en daarom worden de regels elders verstrengd.'

'Eén ploeg'

Hoe lang de strengere regels uiteindelijk zullen gelden, hangt volgens de premier van onze gedrag af. 'Er is geen enkele wet of regel die het virus kan stoppen. Dat kunnen we enkel doen als we één ploeg van 11 miljoen Belgen vormen die aan hetzelfde zeel trekken.'

De Croo verzekerde ook nog dat iedereen die economische schade ondervindt van de maatregelen steun zal krijgen. 'We zitten in een nationale crisis en dan is er nood aan nationale solidariteit.'