Strijd tegen sociale fraude hinkt achterop

Het Rekenhof is kritisch over de strijd tegen sociale fraude, het stokpaardje van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD). Meerdere maatregelen laten op zich wachten.

De federale regering lijkt een toverformule te hebben om bij iedere begrotingscontrole de laatste miljoenen bij elkaar te sprokkelen. Telkens opnieuw wordt de verwachte opbrengst van de strijd tegen sociale fraude wat opgekrikt. In een doorlichting kijkt het Rekenhof nu of die maatregelen ook het beoogde effect hebben. De conclusie van de parlementaire waakhond is streng. Meerdere antifraudemaatregelen lopen vertraging op. Bovendien valt achteraf moeilijk na te gaan of ze het bedrag opbrengen dat de regering voor ogen had.

‘Meerdere maatregelen die in de begrotingen 2016 en 2017 waren ingeschreven, zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd’, schrijft het Rekenhof. Het somt negen onuitgevoerde maatregelen op die voor zover becijferd, minstens 15 miljoen euro hadden moeten opbrengen. Zo zouden gegevens over het energieverbruik worden gebruikt om gezinnen op te sporen waar uitkerings- en domiciliefraude plaatsvindt. Er was voorzien dat de maatregel vorig jaar 9,5 miljoen euro in de ziekte-uitkeringen zou opleveren. Maar de maatregel op grote schaal invoeren blijkt erg moeilijk omdat de nodige verbruiksdata niet voorhanden zijn. Tot nu toe leverde de steekproefsgewijze controle slechts 50.000 euro op.

Pensioenfraude

Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer is het niet eens met de conclusie dat de inspanningen haperen. ‘Het overgrote deel van de maatregelen is wel al uitgevoerd’, zegt hij. ‘De testfase om via het energieverbruik domiciliefraude op te sporen loopt intussen. De eerste resultaten daarvan verwachten we tegen het jaareinde. Het Rekenhof vermeldt ook de ontwikkeling van een applicatie om overuren in de horecasector te registreren. Het noemt dat een niet uitgevoerde maatregel, maar in de horeca mag je nu 360 overuren presteren zonder ze te moeten motiveren. Het heeft dus geen zin meer geld uit te geven aan een app.’

Boekhouding sociale zekerheid loopt jaren achter Meerdere diensten van de sociale zekerheid kampen met een achterstand voor het indienen van hun jaarrekeningen. Dat blijkt uit een doorlichting door het Rekenhof. Van de 16 socialezekerheidsinstellingen dienden er slechts vier hun jaarrekening voor 2016 in binnen de wettelijke termijnen. Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is de achterstand het grootst. Hun rekeningen voor 2014, 2015 en 2016 zijn nog altijd niet rond, terwijl maximaal een jaar na het sluiten van een boekjaar hun rekening moet worden neerleggen. De Europese Commissie tikte ons land al meermaals op de vingers voor de achterstand in onze overheidsfinanciën.

Ook de uitwisseling van gegevens om mensen op te sporen die met een fictief werknemers- of zelfstandigenstatuut een invaliditeits- of werkloosheidsuitkering bekomen laat op zich wachten. Die maatregel moest vorig jaar 2,6 miljoen euro opleveren, maar was nog niet in uitvoering. De Backer zegt dat daarover intussen afspraken gemaakt zijn tussen de betrokken diensten.

Enkele andere onuitgevoerde maatregelen situeren zich in de strijd tegen de pensioenfraude. De pensioendiensten zouden risicoprofielen opstellen om fraudeurs op te sporen en pensioenen die ten onrechte werden uitbetaald na een overlijden zouden mogen worden teruggeëist. Beide maatregelen zijn nog niet in voege, net als het optrekken van de termijn om frauduleuze pensioenen terug te vorderen. Dat mag nu maximaal drie jaar na datum, maar zou worden verlengd tot tien jaar.

Verbeterpunten

Volgens de oorspronkelijke begroting moest de strijd tegen sociale fraude vorig jaar 231,3 miljoen euro opleveren. Of dat bedrag gehaald werd, valt volgens het Rekenhof niet te achterhalen. Bij de meeste maatregelen valt niet te traceren hoeveel ze hebben opgeleverd, waardoor het moeilijk is het beleid te evalueren.

De Backer erkent dat het belangrijk is zicht te krijgen op de precieze opbrengst van iedere antifraudemaatregel. ‘Wij hebben vorig jaar de consultant Deloitte een nieuwe rapporteringsmethodiek laten ontwikkelen, waarmee de verschillende diensten sinds begin dit jaar werken. Daardoor zullen we voor 2018 perfect weten wat de opbrengst is en of de doelen gehaald worden.’