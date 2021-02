Studenten op kot kunnen huishouden vormen

Studenten die samen op kot zitten, kunnen beschouwd worden als een huishouden, waardoor voor hen de regels van een gezin gelden.

Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan VRT NWS, nu er weer discussie is over de kotbubbel. De studenten moeten effectief onder één dak wonen en kunnen in het weekend niet naar huis pendelen.

De discussie over studenten op kot loopt al een tijdje. Hun huishouden is het ouderlijk huis, was de redenering, en dus moesten ze tot nu toe afstand houden op kot. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) pleit al langer voor een kotbubbel, waardoor studenten die samen op kot zitten als een huishouden worden beschouwd, maar hij haalde bij het vorige Overlegcomité bakzeil.

De discussie over zo'n bubbel werd nieuw leven ingeblazen nadat vier studenten die samen op kot zitten in Gent een boete hadden gekregen omdat ze 's avonds op hun balkon stonden en muziek speelden. Volgens de politie was sprake van een inbreuk op de coronaregels.