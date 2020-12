Super Franks ster blijft schitteren in poppolls

Frank Vandenbroucke (sp.a) blijft de op een na populairste politicus van Vlaanderen, ook al stak een storm op na zijn omstreden 'shockeffect'-uitspraak. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, RTL en Le Soir.

Frank Vandenbroucke (sp.a) is mister Corona, zoveel is duidelijk. Ook al is er gepeild in de periode dat hij onder vuur lag vanwege zijn 'schokeffect'-uitspraak, de minister van Volksgezondheid prijkt in Vlaanderen opnieuw op een tweede plaats in de populariteitspoll. 'He is back, bitches', zoals sp.a-voorzitter Conner Rousseau op Instagram Vandenbrouckes terugkeer naar de politiek aankondigde.

Vandenbroucke deelt de tweede plaats met Bart De Wever (N-VA), die ongetwijfeld zijn schoenen nog eens oppoetste in de oppositie om goed voor de dag te komen in de peiling. Het goud is andermaal voor premier Alexander De Croo (Open VLD). Liefst 63 procent van de ondervraagden wil De Croo de komende maanden een belangrijke rol zien spelen.

De sp.a scoort niet alleen goed met Vandenbroucke, de partij houdt met 13,6 procent de remonte vast die de socialisten al inzetten bij de vorige peiling. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de liberalen. De populariteit van De Croo straalt niet af op Open VLD.

Bij sommige regeringspartijen was er wel een lichte hoerastemming, omdat ze het iets beter doen dan in de vorige peiling. 'De belangrijkste bevinding is nochtans dat alles in een foutenmarge van 3,5 procent verschuift, en er dus niet verandert. De peiling bevestigt vooral dat het Vlaams Belang sterk gegroeid is sinds de verkiezingen van 26 mei 2019, vooral ten koste van de N-VA', merkte de politicoloog Nicolas Bouteca op in een tweet.